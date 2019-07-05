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Bursa protokolü, Bursaspor için bir araya geldi

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile beraberindeki Bursa protokolü, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:01
Bursa protokolü, Bursaspor için bir araya geldi

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile beraberindeki Bursa protokolü, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.


Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve iş insanları, Mesut Mestan başkanlığındaki Bursaspor Kulübü’nün yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Bursaspor’un, Bursa’nın ortak değeri olduğu vurgulandı.



Yakup Canbolat: "El birliği ile bu zorlukları aşacağız"


Bursaspor’un arkasında olduklarını gösterme amacıyla ilin önde gelenleriyle burada bir araya geldiklerini ifade eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursaspor’un geldiği nokta itibariyle içinde bulunduğu durum hiçbirimizin içine sinmedi. Süper Lig’den düşmesi, mali sorunlar Bursaspor’a gönül veren hiçbir insanın kabul edeceği bir durum değil ama bundan sonraki süreçte neler yapılabilir, bunu konuşacağız. Her türlü katkıyı iş insanlarımız, kurumlarımız, siyasilerimiz verecektir. Bursaspor bir markadır. Bursa’yı temsil noktasında eski görkemli günlerini tekrar yaşasın, Bursasporlular da övünsün istiyoruz. Yeni yönetim zor ve zahmetli bir yola çıktı. El birliğiyle bu zorlukları aşacağız ve Bursaspor’u istenilen noktaya getireceğiz" dedi.



Başkan Aktaş, FIFA’daki dosyanın kaldırılmasına açıklık getirdi


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’ı kutlayarak başarılar diledi. Bursaspor’un layık olduğu Süper Lig’e döneceğine olan inancını belirten Aktaş, FIFA’daki dosyanın kaldırılması ve stadyuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer yasağı ve -6 puan gibi olası cezaların gündemde olduğunu vurgulayan Aktaş, "Başkanımızla telefonda konuştum. Kulübün durumunu anlattı. Ben aynı zamanda iş adamıyım. Borcun bir miktarının tamamlanmasıyla alakalı ben de birilerinden ricada bulundum. Geri ödemek kaydıyla, bu miktar tamamlandı. Kulübümüz de onore etmiş. Ama yapılan yorumlar hiç hoş değil. Bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluk varsa, bunu yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



Stadyumdaki timsahın kafası tamamlanıyor


Stadyumla ilgili olarak timsah şeklinin kafasına ilişkin yaklaşık 12 milyon TL’lik bir çalışma olduğunu kaydeden Aktaş, işlerin sağlıklı yürüyememesi nedeniyle müteahhit ile anlaşmayı feshettiklerini, acil bir ihale ile yeniden çalışmalara başlanacağını belirtti. Aktaş ayrıca, stadyum ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.



Mesut Mestan: "Bursaspor hepimiz için çok önemli"


Mesut Mestan ise Bursaspor için toplandıklarını vurgulayarak, "Bursaspor için toplandık. Bugün burada gördüğünüz manzara, Bursa şehrinin tüm Türkiye’ye göstereceği büyüklüktür. Biz bir bütünüz, Bursaspor, hepimizin ortak bir değeri. Geçmiş yıllarda büyük başarılarımız vardı, hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın takımı olduk. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettik, ‘Yeniden Zirve’ye sloganıyla başlamak istiyoruz. Hepimiz için Bursaspor çok önemli. Layık olduğumuz Süper Lig’de şehrimizi yeniden temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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