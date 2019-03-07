Bursa polisinden engelli kıza doğum günü sürprizi

BURSA (AA) - UĞUR ULU - Bursa polisi, yatağa bağımlı yaşayan zihinsel ve bedensel engelli 15 yaşındaki kıza doğum günü sürprizi yaparak, odasını yeniden düzenledi, balonlarla süsledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik düzenlemeyi düşündüğü bir etkinliği planlamak için dağ ilçelerinden Keles'in kırsal Harmandemirci Mahallesi'ndeki Abdullah Akça İlk ve Ortaokuluna gitti.

Burada, Gülnur Tura'nın kaydı olmasına rağmen okula devam edemediğini öğrenen ekipler, öğretmenlerle Tura'nın Davutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Zihinsel ve bedensel engeli bulunan ve yatağa bağımlı olan çocuğun, maddi imkansızlıklar nedeniyle yer yatağında zor şartlar altında yaşadığını, babası Ziya Tura'nın ise bir süre önce beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakımda tedavi edildiğini öğrenen ekipler, konuyu Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'a aktardı.

Ak ise Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne, engelli çocuğun sağlıklı şartlarda yaşamını devam ettirmesi ve aileye gerekli desteğin sağlanması için çalışma yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine bazı hayırsever iş adamlarının da yardımıyla Gülnur Tura için elektrikli hasta yatağı ve akülü sandalye temin edildi. Müzik dinlemeyi çok seven çocuğa tablet de alındı.

Hediyeleri, anne Ayşe ve kızı Gülnur Tura'ya verirken sürpriz yapmak isteyen ekipler, engelli kızın doğum gününde evlerinden aldıkları annesi ve kızını bir süreliğine bir yakınlarının evinde misafir etti.

Bu sırada bir kamyonetle evin önüne gelen polis, elektrikli yatağın parçalarını ve akülü sandalyeyi eve taşıdı. Çocuğun yer yatağını toplayan ekipler, elektrikli hasta yatağını kurdu, yorgan ve yastıkların çarşafını değiştirdi.

Yanlarında getirdikleri balonları şişirerek odayı süsleyen emniyet personeli, tablet bilgisayara da çocuğun sevdiği müzikleri yükledi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak ve hayırsever iş adamları da Tura ailesinin evine geldi.

Gülnur Tura, bir polis memurunun kucağında annesiyle birlikte odasına getirilerek yeni yatağına yatırıldı. Anne Ayşe Tura ile bir süre sohbet eden Ak, engelli çocuğa tablet bilgisayar hediye etti.

Eşinin hasta olduğunu, maddi imkanlarının yeterli olmadığını anlatan anne Ayşe Tura, kızının doğum günü olduğunu, emniyetin kendilerine sürpriz yaptığını söyledi.

Bir tarafının sevinçli, bir tarafının hüzünlü olduğunu anlatan Tura, "Çok mutluyum tarifi yok. Üzgün bir anımda sürpriz oldu. Çocuklara da moral oldu. Çok sevindim. Allah razı olsun. Kızıma yapamadıklarımı yaptılar." dedi.