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Korona Virüs Bursa örnek olsun! Tedbirlere böyle uyuldu
Korona Virüs

Bursa örnek olsun! Tedbirlere böyle uyuldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yapılan Bursluluk Sınavı koronavirüs tedbirlerine uyularak yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:05:00 -
Bursa örnek olsun! Tedbirlere böyle uyuldu

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’de de vakaların artmasına neden oldu. Alınan tüm önlemlere rağmen bazı etkinliklerde sosyal mesafeler hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Valilikler bu konuda adım atarak düğün ve kına gecelerine kısıtlama getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi Bursluluk Sınavları Türkiye genelinde salgın tedbirlerine uyularak yapıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde öğrenciler için tedbirler alındı. Bursluluk sınavına giren öğrenciler koronavirüs tedbirlerine uydu.

Sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınıfa alınan öğrencilerin velileri de dışarıda bekledi. Uzun bekleyişte o kısımda da koronavirüs tebdirleri arttırıldı.

2 saat süren sınavda 100 soru soruldu. Sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağı bildirildi.

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