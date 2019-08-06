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Bursa Orhaneli’de 60 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü.

06 Ağustos 2019 Salı 16:27
Bursa Orhaneli’de 60 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü.


Yangın, dün 09.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yangın ihbarı alan ekipler, harekete geçti. 5 bölgede başlayan ve ardından 9 farklı yere sıçrayan yangın 21.00 sıralarında kontrol altına alındı.



60 hektar alan zarar gördü


Öte yandan bölgede hasar tespit ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Gün boyunca devam eden çalışmalarda, zarar gören alanın 60 hektar olduğu öğrenildi. Yetkililer, çalışmaların gün boyunca süreceğini dile getirdi.



Bin 200 personel görev aldı


Ayrıca yangının çıkmasıyla birlikte adeta dün seferberlik başlatıldı. Bursa’nın bütün ilçeleri ve Karabük, Sakarya, Zonguldak, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Uşak, Eskisehir, Bilecik ve Yalova’dan takviye ekiplerle birlikte STK’larda yangında görev aldı. Toplamda yaklaşık bin 200 personel yangını söndürmek için sahada çalıştı. 74 arazöz, 13 su tankeri, 10 iş makinesi, dün 9, bugün ise 7 helikopter çalışmalarda yer aldı. Soğutma çalışmalarında şuanda 1 helikopter çalışırken, karadan ise destek sürüyor.



Şuana kadar telef olan hayvana rastlanmadı


Öte yandan yangının fazla büyümemesinde ekiplerin, fedakar çalışmalarının etkili olduğu ortaya çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahil olarak küçük alanlarda tutmaya çalıştı. Fedakar çalışmalar sayesinde yangının daha fazla genişlemesi engellendi. Bölgede yapılan kontrollerde şuana kadar telef olan hayvana rastlanmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle dikkatli çalışmalardan dolayı her hangi bir yaralanma ve dumandan etkilenen olmaması ise sevindirdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:27
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