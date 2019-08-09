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TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye 280 konut kura sonuçları son dakika sorgula

TOKİ’nin Bursa Nilüfer İrfaniye Dilovası'nda inşaa edeceği ve toplam 46 bin 137 başvuruda bulunduğu 280 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belli olacak. Bursa Nilüfer İrfaniye projesinde satışa sunulan 280 konut için toplam 46 bin 137 başvuru yapılmıştı, hak sahipleri ise bugünkü kura ardından belli olacak. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

09 Ağustos 2019 Cuma 12:40
TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye 280 konut kura sonuçları son dakika sorgula

TOKİ’nin Bursa Nilüfer İrfaniye Dilovası'nda inşaa edeceği ve toplam 46 bin 137 başvuruda bulunduğu 280 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belli olacak. Bursa Nilüfer İrfaniye projesinde satışa sunulan 280 konut için toplam 46 bin 137 başvuru yapılmıştı, hak sahipleri ise bugünkü kura ardından belli olacak. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Son dakika TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye Dilovası kura sonuçları haberi. Ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar Bursa İrfaniye Dilovası TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı araştırılıyor. 46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 2+1 ve 3 +1 konutlar bulunuyor.  TOKİ İrfaniye kura çekilişine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. TOKİ'nin “50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bursa Nilüfer İrfaniye Projesi, Hak sahibi belirleme kurası TOFAŞ Spor Salonu’nda 09 Ağustos Cuma  günü saat 11.00’da çekilecektir.”

TOKİ konut kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:40
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