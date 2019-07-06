Bursa Mevlevihanesi küllerinden doğuyor

Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni de özgün kimliğine kavuşturuyor.

Kentin köklü kültürel değerlerini geleceğe taşıyarak Bursa’nın ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp, yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni yeniden gün yüzüne çıkarmak için rekonstrüksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Pınarbaşı Mezarlığı’nın karşısında XVII. yüzyılda, mevlevîliğin önemli zatlarından Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihanelerinden olan, ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

3 bölümden oluşuyor

Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970’li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bir bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı. Mevlevihaneyi özgün kimliğiyle kente kazandıracak çalışmaların önümüzdeki yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 5 milyon 570 bin TL’ye mal olması beklenen çalışmalar kapsamında bina ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Çalışmalar kapsamında şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı. Yapıldığı dönemde, büyüklüğü itibariyle sayılı Mevlevihanelerden olan yapı, tüm bölümleriyle bir kompleks olarak ayağa kaldırılacak ve tüm ihtişamıyla kent siluetindeki yerini alacak.

Bursa’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Mevlevihanesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, beraberindeki Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım ile Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hüseyin Buran’dan proje hakkında bilgiler aldı. Bursa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile tam bir tarih hazinesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’mızda farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli eserler var. Bu eserlerden bir tanesi olan Bursa Mevlevihanesi’nde de rekonstrüksiyon çalışmasına başladık. Bursa Mevlevihanesi hem Üftade hazretlerinin bulunduğu bölgede hem de yanı başındaki Pınarbaşı Mezarlığı ile önemli bir lokasyonda. Temmuz 2017’de ihalesini yaptık fakat gerek kazı çalışmaları gerekse de proje revizyonu süreci nedeniyle 1 yıllık iş uzatımı verildi. Şuan itibariyle çalışmalar devam ediyor. Bittiğinde Bursa’mıza çok değer katacağını, doğru ve sağlıklı bir şekilde işletilerek hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin buradan istifade edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yılsonu itibariyle tamamlanacak eser, Bursa turizmine de değer katacak” diye konuştu.