Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 170 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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