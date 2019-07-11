Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 170 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUM YAZ