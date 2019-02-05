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Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alındı- Zanlılardan 23'ünün, terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" üyesi oldukları belirlendi

05 Şubat 2019 Salı 09:55
Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem askeri yapılanması" ve "ardışık/periyodik arama" yöntemlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında operasyon başlattı.

Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Muş, Adıyaman, Giresun, Kahramanmaraş, Amasya, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Bayburt, Mardin, Hatay, Ağrı ve Sivas'ta önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 20'sinin muvazzaf, 3'ünün eski asker olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" üyesi oldukları ve büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları öne sürüldü.

Diğer 9 zanlının ise FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında önceden çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:55
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