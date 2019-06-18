0553 313 94 23

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Bursa’da Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin TSK mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 kişinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon düzenledi.

18 Haziran 2019 Salı 09:33
Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Bursa’da Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin TSK mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 kişinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon düzenledi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın(FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şahısların yakalanmaları için çalışmalara başladı.


Aralarında halen görevde oldukları öğrenilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu 26 kişinin adreslerini tespit eden TEM ekipleri Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova’da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların henüz devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Potada final serisi 6. maçla devam edecek
    1. Potada final serisi 6. maçla devam..
    2. Van merkezli rüşvet operasyonu: 15..
    3. Genç kız, metrelerce savrulup acı..
    4. (Özel) E-5’te kadın sürücüyü..
    5. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    6. Kayseri’de aşırı hız kaza getirdi: 1..
    7. AK Parti'den Mursi açıklaması
    8. (Özel) Çocuk hırsız 5 yaşındaki..
    9. Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 3..
    10. (Özel) Türkiye’nin en büyük projesinde..
    11. Büyük buluşma sonrası kararsızlar..
    12. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    13. Babalar Günü, 3 etkinlikle kutlandı
    14. (Özel)Motosikleti çaldılar, sahibini..
    15. Yağmur sonrası yoğun temizlik
    16. Camiler çocuk sesiyle şenlendi
    17. Sayıştay: "Sayıştay raporlarında,..
    18. Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    20. “Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!