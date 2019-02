Bursa Memur-Sen’den İslam İşbirliği Teşkilatı’na çağrı

Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, Mısır’daki Sisi cuntasının idamlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın acilen toplanmasını istedi.

Memur-Sen Bursa İl Teşkilatı, emperyalist batının ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerin desteğini alan Sisi’nin idamlarına tepki için bir araya geldi. Basın açıklamasında konuşan Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı ve Memur-Sen Başkan Yardımcısı Eyyup Akbulut, “Firavun’un Hazreti Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzeri binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapılmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti, bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masumu idam etti. Mısır zindanlarında her ân idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor. İdam kararlarını dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası, bu kadar öldürmeye rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşları 23-30 arasında değişen 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi” diye konuştu.

Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştirdiğine işaret eden Akbulut, “BM’nin idamları durdurma çağrıları, boşlukta yankılanıp kalıyor. İdam edilenlerin “ah”ları arş-ı âlâya ulaşırken, ailelerin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi destekçileri idamları görmezden geliyor, hattâ terörle mücadele yalanıyla destekliyor. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükümeti Müslüman âlimleri ve önderleri idam ediyor; dünya sessiz. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor; dünya yine sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya yine sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar yapılıyor, sürgünler yoluyla soykırım yapılıyor; dünya yine sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor; dünya yine dilsiz. Suriye’de her gün varil bombalarıyla, kimyasal bombalarla, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor; dünya yine sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam var” dedi.

Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Akbulut, “Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla diktatör diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıyor, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin bir araya gelmesi ve Mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Dayanışma ruhuyla hareket etmekten vazgeçmeyeceğiz. Dayanışma çağrılarımızı bıkmadan, usanmadan sürdüreceğiz. Memur-Sen olarak, Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimleri insanlık ortak paydasında buluşmaya, hak ve adalet ekseninde birleşmeye ve güçlü bir itirazda bulunmaya davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı’na acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından idam edilenler için dua edildi.