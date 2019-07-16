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Bursa Malatya Darendeliler Derneği’nden Başkan Güder’e ziyaret

Bursa Malatya Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, beraberinde AK Parti Darende Belediye Meclis Üyesi Hulusi Kaya ve Malatya Darende Başkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYDER) Başkanı Ahmet Bulut ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 Salı 17:38
Bursa Malatya Darendeliler Derneği’nden Başkan Güder’e ziyaret

Bursa Malatya Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, beraberinde AK Parti Darende Belediye Meclis Üyesi Hulusi Kaya ve Malatya Darende Başkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYDER) Başkanı Ahmet Bulut ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.


Bursa Malatya Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, beraberinde AK Parti Darende Belediye Meclis Üyesi Hulusi Kaya, Malatya Darende Başkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYDER) Başkanı Ahmet Bulut ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelerek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Bursa Malatya Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, “Bursa’daki hemşerilerimizi buraya, buradaki hemşerilerimizi de Bursa’ya kaynaştırma içindeyiz elimizden geldiği kadar. Bugün de başkanımıza hayırlı olsun demek için Malatya’mıza geldik. Sağ olsun bizleri iyi karşıladı. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. İnşallah bir 5 sene güzel bir şekilde beraber elimizden ne geliyorsa, gücümüz nispetinde bizde başkanımızın yanındayız” şeklinde konuştu.


AK Parti Darende Belediye Meclis Üyesi Hulusi Kaya ise, “Başkanımızın seçilmesinden önce gelip ziyaret edemedik. Bugün bizim Malatya Darende Başkaya Derneği ile beraber bugün başkanımıza hayırlı olsun temennilerimizi iletmek üzere buraya geldik. İnşallah bu 5 yıllık dönem içerisinde Malatya’mızda başkanımızla beraber çok iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımıza bu vesile ile tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.


Malatya Darende Başkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYDER) Başkanı Ahmet Bulut’ta, Başkan Güder’in Malatya’ya önemli hizmetler kazandıracağına inandığını ifade ederek, başarılar diledi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, il dışında bulunan Malatyalıların bulundukları yerde Malatya’yı en güzel şekilde temsil ettiğini belirterek, “Tabi bu arkadaşlarımızı biz Malatya’nın büyükelçileri, ateşeleri, uçbeyleri olarak görüyoruz. Hakikaten özellikle Darendeliler gitmiş oldukları yerde hem oranın yapısına, hem kültürüne çabuk uyu sağlıyorlar. Sadece bununla da kalmıyorlar, hemen hemşerilerini o bölgeye transfer ediyorlar. Darendelileri bu milliyetçiliklerinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizler tabi hepimizin ortak paydası Malatya’mız, Türkiye’miz. Türkiye’miz ne kadar gelişirse, ne kadar güzelleşirse, Malatya’mız ne kadar güzelleşirse, bizim için o kadar iyi diye düşünüyoruz. Ve bu uğurda da her birimiz çaba sarf ediyoruz. Tabi biz Malatya’yı tanıtma adına, il özelinde gerek festivallerle birlikte, gerek Malatya’ya dışarıdan yapmış olduğumuz davetlerle Malatya’mızı dışarıya tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle kayısımızı Türkiye’ye ve tüm dünyaya tattırma adına çaba sarf ediyoruz. Kayısının yanında gerek maddi ve manevi değerlerimiz var. İşte Darende’de bir Somuncu Baba’mız var. Darende’de tarihi güzelliklerimiz var, Battalgazi’de tarihi güzelliklerimiz var. Medeniyetin kalbi olan, medeniyetin başlangıcı olan Aslantepe’miz var. Bizim amacımız Malatya’mızı dışarıya açmak, açarken de Malatya’mızı kalkındırmak. Dışarıdaki derneklerimiz de, bu işlevi diğer illerde, gerek ulusal bazda, gerek uluslar arası bazda bu çalışmalarını yapıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:38
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