Bursa lokumu nasıl yapılır? Kolay Bursa lokumu tarifi
Bursa'nın meşhur tariflerinden olan Bursa lokumunu evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, Bursa lokumu nasıl yapılır? Bursa lokumu gerekli malzemeler | Tam ölçülü Bursa lokumu tarifi
Ramazan sofralarına, bayram ikramlarına son derece çok yakışan Bursa lokumunu evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu tarif için ihtiyacınız olan un, ceviz ve bolca emek...
Bursa lokumu tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket kuru maya
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- Dövülmüş ceviz
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı susam
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Sıvı yağ
Bursa lokumu nasıl yapılır?
Öncelikle bir yoğurma kabının içine ılık su, ılık süt, şeker ve mayayı alıp 5-10 dakika bekletin.
Ardından kalan hamur malzemelerini ekleyip yoğurun.
Yaklaşık bir saat hamuru mayalanmaya bırakın.
Ardından tezgaha sıvı yağ dökün ve hamuru elinizle büyütün.
Hamurun üzerine yağ sürün ve iç harcı hamurun üzerine syayın.
Hamuru rulo şeklinde sarın. Hamurun uçlarını yumurta sarısı sürerek kapatın.
Hamuru üç parmak kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Lokumların üzerine yağ ve yumurta sarısı sürün.
Tatlınızı 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.