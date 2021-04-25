  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Bursa lokumu nasıl yapılır? Kolay Bursa lokumu tarifi
Yemek Tarifleri

Bursa lokumu nasıl yapılır? Kolay Bursa lokumu tarifi

Bursa'nın meşhur tariflerinden olan Bursa lokumunu evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, Bursa lokumu nasıl yapılır? Bursa lokumu gerekli malzemeler | Tam ölçülü Bursa lokumu tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:23:00 -
Bursa lokumu nasıl yapılır? Kolay Bursa lokumu tarifi

Ramazan sofralarına, bayram ikramlarına son derece çok yakışan Bursa lokumunu evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu tarif için ihtiyacınız olan un, ceviz ve bolca emek...

Bursa lokumu tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • Dövülmüş ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı susam

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Sıvı yağ

Bursa lokumu nasıl yapılır?

Öncelikle bir yoğurma kabının içine ılık su, ılık süt, şeker ve mayayı alıp 5-10 dakika bekletin.

Ardından kalan hamur malzemelerini ekleyip yoğurun.

Yaklaşık bir saat hamuru mayalanmaya bırakın.

Ardından tezgaha sıvı yağ dökün ve hamuru elinizle büyütün.

Hamurun üzerine yağ sürün ve iç harcı hamurun üzerine syayın.

Hamuru rulo şeklinde sarın. Hamurun uçlarını yumurta sarısı sürerek kapatın.

Hamuru üç parmak kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Lokumların üzerine yağ ve yumurta sarısı sürün.

Tatlınızı 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Kabak kalye tarifi
Kabak kalye tarifi

Yemek Tarifleri

Kabak kalye tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın skandal açıklamasına Erdoğan'dan misilleme!
Siyaset

Biden'ın skandal açıklamasına Erdoğan'dan misilleme!

ABD Başkanı Joe Biden, Ermenilerin iddialarını destekleyerek 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Gazeteci yazar Taha Dağlı, AB..
O emekli amiralden devlet yetkililerine bomba çağrı: Türkiye ivedilikle BM’ye müracaat etmeli, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmeli
Gündem

O emekli amiralden devlet yetkililerine bomba çağrı: Türkiye ivedilikle BM’ye müracaat etmeli, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmeli

FETÖ işbirlikçisi Joe Biden’ın sözde ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdığı skandal mesajına ilişkin yeniakit.com.tr’ye yeni bir açıklama yapan BAU D..
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'nin ortaya koyduğu askeri dirençle baş edemediler
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'nin ortaya koyduğu askeri dirençle baş edemediler

Kamışlı'da ilerleyen günlerde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmaların artacağını belirten uzmanlar, "İdlib'de bir sıkış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay