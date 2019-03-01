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“Bursa kirli hava soluyor”

Nilüfer Belediyesi’nin hava kirliliği ölçümleri, Nilüfer’de genel olarak bir alarm durumu yaşanmadığını ortaya koydu.

01 Mart 2019 Cuma 11:55
“Bursa kirli hava soluyor”

Nilüfer Belediyesi’nin hava kirliliği ölçümleri, Nilüfer’de genel olarak bir alarm durumu yaşanmadığını ortaya koydu. Hava kirleticilerinin ölçüm sonuçlarının, Nilüfer dışındaki istasyonlarda güvenilir olmadığını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa kirli hava soluyor, acilen il genelinde ölçümler doğru şekilde yapılmalı” dedi.


Nilüfer Belediyesi’nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer’deki klasik hava kirleticileri 2015 yılından beri düzenli olarak takip ediliyor. Elde edilen veriler, “nilufer.bel.tr” internet adresinde haftalık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Klasik Hava Kirletici Ölçümleri’nde ulusal ve AB üye ülkeleri sınır değeri esas alınıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve danışmanlığını Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yücel Taşdemir’in üstlendiği proje kapsamında havadaki 10 mikron boyutundaki partikül madde, 2,5 mikron boyutundaki partikül madde, kükürt dioksit, azot oksitler, ozon ve karbon monoksit değerleri ölçülüyor.


Nilüfer Belediyesi’nin elde ettiği verilere göre ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde yer alan sınır değerlerin karşılaştırması sonucunda açıklanan raporda, 1 saatlik, 8 saatlik ve 24 saatlik periyotlarda elde edilen veriler yer alıyor. Raporda “10 mikron boyutundaki partikül madde (toz) 2018 yılında ülkemiz için verilen 24 saatlik sınır değerini toplamda 58 kere, AB üye ülkeleri sınır değerini ise toplamda 99 kere aşmıştır. 2018 yılında hesaplanan 1 saatlik ortalama kükürt dioksit konsantrasyon değeri ile 24 saatlik ortalama kükürt dioksit konsantrasyon değeri ülkemizde ve AB üye ülkelerde uygulanan sınır değerlerin altında kaldığımızı göstermektedir. Kış aylarında bazı günlerise sınır değer aşılmıştır” ifadeleri yer alıyor.


2018 yılında saatlik azot oksitler değerlerinin üst sınır değerlerini aşmadığıbelirtilen rapora göre, ozon için 8 saatlik konsantrasyon değerleri ve karbon monoksit değerlerinin ülkemizde ve AB ülkelerinde uygulanan sınır değerlerin altında kaldığı, ancak bilhassa yaz aylarında bazı periyotlarda ozon sınır değerinin ihlâl edildiği ortaya konuluyor. Raporda, “Genel olarak Nilüfer ilçesinde hesaplanan kirletici parametreleri arasında sadece günlük 10 mikron boyutundaki partikül madde (toz)konsantrasyonlarında sınır değerlerin aşıldığı, diğer bütün kirletici parametrelerin ise limit değerlerinin altında olduğu belirlenmiştir" deniliyor.


Klasik hava kirletici ölçümlerinin 2018 yılı raporuyla ilgili değerlendirme yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu ölçümlerin Bursa’nın tamamında doğru şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.Bozbey, hava kirleticilerinin ölçüm sonuçlarının Nilüfer dışındaki istasyonlarda güvenilir olmadığını vurgulayarak bu konuda acilen tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.


Bursa’nın kirli hava soluduğunu söyleyen Bozbey, "Bu şehrin batısından doğusuna doğru gidildiğinde kirli hava artış gösteriyor. İnsanlara yazık. Bursa’da bunları araştıralım dediğimizde istatistik bilgisi vermiyorlar. Ancak araştırmalarımıza göre solunum hastalıklarında artış yaşanıyor. Bunu bilim insanları söylüyor. Hâlen daha bazı bölgelerde doğalgaz yok, kömür yakılıyor, kömür destekleri de devam ediyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Doğalgaz bulunmayan mahalleleremutlaka doğalgazı götürerek havayı kirleten unsurlarınazaltılmasını sağlamalıyız" dedi.


Hava kirliliğinin sağlığın yanı sıra turizmi de etkilediğini kaydeden Bozbey, "Bu havayı herkes soluyor. Bu şartlar altında buraya turisti nasıl getireceksiniz? Turist, havası ve çevresi temiz olan yere gider. Bursa’nın inanılmaz turizm değerleri var ve her biri ayrı bir değer. Ancak bu değerleri tanıtmak için Bursa’nın havasının da temiz olması gerekiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:55
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