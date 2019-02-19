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Bursa Kent Konseyi’nde yoğun mesâi

Bursa Kent Konseyi, şubat ayının son haftasını 6 farklı faaliyetle tamamlıyor.

19 Şubat 2019 Salı 16:20
Bursa Kent Konseyi’nde yoğun mesâi

Bursa Kent Konseyi, şubat ayının son haftasını 6 farklı faaliyetle tamamlıyor.


Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye’nin en güçlü kent konseyi olan Bursa Kent Konseyi, eğitimden kültür sanata, spordan sağlığa birçok farklı alanda çalışmalarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 100. yılı münasebetiyle düzenlenen programa Bursalılar ilgi gösterirken, tekrar eden günlerde Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu’nca tertiplenen programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eski Merinos Fabrikası çalışanları ile bir araya geldi.


Kent Konseyi, şubat ayının son haftasını 6 farklı faaliyetle tamamlıyor. Bursa Konseyi ve Bursa Aile Danışmanları ve Eğitim Derneği işbirliğiyle 20 Şubat tarihinde saat 18.00’da Bursa Kent Konseyi Koza Salonu’nda ‘Aile İçi Etkili İletişim Yöntemleri’ konulu seminer düzenlenecek. 23 Şubat Cumartesi saat 10.30’da Aksungur köyüne fidan dikecek olan Kent Konseyi gönüllüleri, aynı günün akşamı 19.30’da Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Orhangazi Salonu’nda düzenlenen konserde bir araya gelecek. 24 Şubat Pazar günü ise saat 13.00’da İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Hasta Okulu, Bursa Kent Konseyi Koza Salon’da olacak. Aynı gün üniversite öğrencilerinden oluşan Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ise Uludağ’a inceleme gezisi düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:20
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

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