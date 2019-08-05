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Bursa Kent Konseyi’nde gündem deprem

Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek programda ‘Deprem ve Bursa’ mercek altına alınacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
Bursa Kent Konseyi’nde gündem deprem

Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek programda ‘Deprem ve Bursa’ mercek altına alınacak.


Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kent Konseyi tarafından ’17 Ağustos ve Bursa’nın Deprem Gerçeği’ konulu program düzenlenecek. Perşembe günü saat 15.00’de Merinos AKKM Başkanlık Salonu’nda gerçekleştirilecek programda, BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan konuşmacı olacak.


Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, program öncesi BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan ile bir araya gelerek bilgiler aldı. Orhan, “Deprem kaçınılmaz bir gerçek. Bir gün mutlaka olacak. Ama bugün, ama yarın. Doğru tedbirler ile depremleri en az hasarla atlatmak mümkün. Perşembe günü düzenleyeceğimiz ’17 Ağustos ve Bursa’nın Deprem Gerçeği’ konulu programa herkesi davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
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