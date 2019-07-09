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Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan’a tebrik ziyareti sürüyor

Bursa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Şevket Orhan’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 09:47
Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan’a tebrik ziyareti sürüyor

Bursa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Şevket Orhan’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.


27 Haziran’da gerçekleşen seçimlerde Bursa Kent Konseyi Başkanı seçilen Şevket Orhan’a mülki idare amirleri, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent dinamikleri ile vatandaşlar hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyor. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı Mustafa Dursun ve federasyona bağlı dernek başkanları, Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs, Kültür AŞ Genel Müdürü Fehim Ferik, BBB Basın Koordinatörü Ahmet Akhan, eski Orhangazi Belediye Başkanı Yusuf Korkusuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Uşun, BİNTED Genel Müdürü Muhammed Sütçü, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, Bursa Belediye Çalışanları Kaza ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Bursalı, eski Bursa Vali Yardımcısı Halis Arslan, Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu üyeleri ile TÜZDEV Bursa Şubesi Başkanı Bilal Özdemir ve Karacabey Kent Konseyi Başkanı Mahmut Çayır, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde bulunan Bursa Kent Konseyi Başkanlık ofisinde Şevket Orhan’ı ziyaret etti. Orhan, kamuoyuna göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Daha güzel bir Bursa için kanunların ve yönetmeliğin verdiği yetkiye dayanarak çalışacaklarını ifade eden Orhan, “Ekip arkadaşlarımızla beraber Bursa’ya çok güzel şeyler katacağımıza inanıyorum. Bursa halkına hizmet etmek için buradayız” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:47
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