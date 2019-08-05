Bursa jandarma ekiplerinden kaçak alkol denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 304 personel ile kaçak, sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi. 201 alkollü işletme ve 2 bin 237 şahsın sorgulandığı uygulamada, kaçak alkol bulunan 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkolün önüne geçmek için 304 personelle uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada tek tek alkol şişelerini kontrol eden ekipler, 201 alkollü işletme ve 2 bin 237 şahsı sorguladı. Yapılan sorgularda farklı konularda aranması bulunan 7 şahıs yakalanırken, 2 işletmede toplam 24 litre kaçak alkollü içki ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşletme sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçu, 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapılırken, gözaltına alınan 7 şahıs işlemler için karakola götürüldü.