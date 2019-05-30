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Bursa iş dünyasından Dündar’a hayırlı olsun ziyareti

Bursalı sanayici ve iş adamları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:53
Bursa iş dünyasından Dündar’a hayırlı olsun ziyareti

Bursalı sanayici ve iş adamları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde üst üste üçüncü kez Osmangazi’de belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD), Anadolu Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ANASİAD), Karadeniz Asıllı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KARADENİZSİAD) başkan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.


Misafirlerine belediye binasının giriş katında yer alan Osmangazi Meydanı Projesi’nin maketini göstererek proje hakkında bilgiler veren Dündar, “Modern belediyecilik hizmetleriyle Bursa’yı çağdaş bir yapıya kavuşturmak için çalışırken, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Memleketimizin her alanda, en güzel konumda olması için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda, bundan sonraki süreçte sanayici ve iş adamlarıyla daha sık bir araya geleceğiz. Bursa ve Osmangazi için yapılacak hizmetler noktasında hem iş birliği hem de görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.


Osmangazi Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirten BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ANASİAD Başkanı Zeki Eker ve KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun ise, bu hizmetlerin yeni dönemde de devam edeceğine inandıklarını söyledi. Yeni hizmet döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden sanayiciler, Dündar’a görevinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:53
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