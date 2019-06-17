Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

ANKARA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İnegöl'de 1 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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