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Bursa Güney Kore’nin markajında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, ülkelerinde Bursa’nın en iyi şekilde tanıtılması için gayret göstereceklerini söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:18
Bursa Güney Kore’nin markajında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, ülkelerinde Bursa’nın en iyi şekilde tanıtılması için gayret göstereceklerini söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında bir araya geldi. Misafirlerine Bursa’yı tanıtan Başkan Aktaş, ekonomi, teknoloji ve turizm hakkında konuştuklarını ve daha çok Güney Koreli turisti Bursa’da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını vurguladı.


Başkan Aktaş, BEBKA’nın teşebbüsüyle başlayan çalışmanın Bursa’da önemli bir gelişme kaydettiğini ifâde ederek, “Bursa’da turizm odağında buluşuyoruz. Türkiye ve Güney Kore’yi daha nasıl yakınlaştırabiliriz, iki ülke ticaretini nasıl arttırabiliriz, bunları istişare ettik. İki ülke de kazançlı çıkacak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği olarak gereken gayreti ortaya koyacağız” diye konuştu.


Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi de Bursa’nın ülkesinde en iyi şekilde tanıtılması için gereken adımları atacağını söyledi. Başkan Aktaş, misafirlerine Bursa’nın değerlerinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:18
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