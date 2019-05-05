Bursa Girişimci Kurulları ‘strateji arama çalıştayı’ gerçekleştirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Kadın Girişimciler ve Bursa Genç Girişimciler Kurullarının ’strateji arama çalıştayı’ gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomide kuralların değiştiği bir dönemin yaşandığını belirterek, “Yeni ekonomide oyunun kurallarını girişimciler belirliyor” dedi.

BTSO tarafından kurulan Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ve Bursa Genç Girişimciler Kurulu üyeleri yol haritalarını belirlemek üzere BTSO Hizmet Binası’nda ‘strateji arama çalıştayı’ düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen ile kurul üyelerinin katıldığı toplantıda kurulların girişimcilik konusunda yapacağı çalışmaları daha sistemli hale getirecek yol haritasının oluşturulması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefiyle yeni stratejiler değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dijitalleşme ile birlikte dünya genelinde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Yapay zeka, otonom araçlar, büyük veri gibi yeni kavramların tüm sektörlerde büyük bir değişim başlattığını kaydeden Burkay, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayamayan çok sayıda firmanın da pazar değerlerini yitirdiğine dikkati çekti. 2000’li yılların başında dünyanın en değerli 5 şirketi arasında yalnızca bir teknoloji şirketi bulunduğunu hatırlatan Burkay, “Bugün ise çok şey değişmiş durumda. Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi teknoloji firmaları dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alıyor. Ayrıca son yıllarda kurulmuş ve hızla yukarı doğru tırmanan çok sayıda yeni teknoloji firması var ve geleneksel, eski ekonomi şirketleriyle arayı açıyorlar” dedi.

Dünya genelindedijitalleşme ve yüksek teknoloji odaklı yeni bir ekonomik düzenin kurulduğunu ifade eden Burkay, Türkiye’nin rekabet gücünü koruyabilmesi adına bu dönüşüme uygun nitelikte girişimleri ekonomiye kazandırması gerektiğini söyledi. ‘Yeni ekonomide oyunun kurallarını artık girişimciler belirliyor’ diyen Burkay, “Kent ekonomisine ihtiyaç duyduğumuz yeni girişimcileri dahil edebilmek ve girişimciler için uygun ekosistemi oluşturabilmek adına Odamız bünyesinde oluşturduğumuz 23 sektörel konseye ilave olarak 2 kurul oluşturduk. Hem Kadın Girişimciler Kurulumuz hem de Genç Girişimciler Kurulumuz ortaya koyacağı strateji ve vizyonlarıyla Bursa’dan dünya çapında girişimcilerin çıkmasına öncülük edecektir” diye konuştu.

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgiler veren Kurul Başkanı Sevgi Saygın, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in katılımıyla ilk toplantılarını gerçekleştirmelerinin ardından Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen ‘Güney Avrupa İş Kadınları Zirvesi’ne onur konuğu olarak katıldıklarını söyledi.

Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu ile diğer ülkeler arasında öne çıktığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından çalışma gruplarına ayrılan kurul üyeleri, kurulların dört yıl boyunca girişimcilik konusunda yapacağı çalışmaları daha sistemli hale getirmek üzere görüşlerini paylaştı. Çalıştay ışığında sunulan değerlendirmeler ve yapılan analizlerle önümüzdeki günlerde oluşturulacak rapor, kurulların yol haritasını oluşturacak.