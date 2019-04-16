Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA muhabirlerine ödül
Geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına düzenlenen yarışmada, AA Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir "başarı" ve "mansiyon" ödülleri aldı16 Nisan 2019 Salı 21:46
BURSA (AA) - Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir, ödüle layık görüldü.
Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Basın Kültür Sarayı BGC Nilüfer Sahnesi'ndeki ödül töreninde, geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına organize edilen yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.
Gecede, aday olan 163 eseri değerlendiren 7 kişilik jürinin seçtiği haberlerden, 15 başarı ve 14 mansiyon ödülü, sahiplerine verildi.
AA Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Sergen Sezgin, "Gemiyi karadan yürüttüler" ile fotoğraf dalında başarı ödülüne, Büşra Nur Özcan, "Pet atıktan günde 5 ton iplik üretiyorlar" ile ekonomi haberi dalında, Elif Özlem Çelikler "Kimsesiz çocuklar için eski oyuncaklara hayat veriyorlar" ile haber dalında, Uğur Ulu ise "Şehrin çocukları" ile fotoğraf dalında mansiyon ödüllerine değer bulundu.
Ödülleri kazanan diğer basın mensupları ise şöyle:
- Haber
Başarı: Turgay Akbulut (Yeni Dönem gazetesi)
Başarı: Sevinç Çelebi (A Gazete)
- Ekonomi Haberi
Başarı: Elif Didem Danacıoğlu (Ekohaber gazetesi)
- Spor Haberi
Başarı: Erkan Sağlık (Olay gazetesi)
Mansiyon: Recai Uysal (Olay gazetesi)
- Fotoğraf
Mansiyon: Ali Erdem (İHA)
- Spor Fotoğrafı
Başarı: Nilay İlcebay (Şehir Postası)
- Röportaj / Araştırma-İnceleme
Başarı: Sibel Bağcı Uzun (Hürriyet Bursa)
Mansiyon: Yasemin Özkerem (Kent gazetesi)
- Köşe Yazısı
Başarı: Lale Akasoy (Yeni Dönem gazetesi)
Mansiyon: Ali Genç (Bursa Hakimiyet gazetesi)
Mansiyon: Fatma Aslan Kundakçı (A Gazete)
- Spor Köşe Yazısı
Başarı: Ali Şahin (Yeni Dönem gazetesi)
Mansiyon: Tolgay Ataokay (Bursa.com)
- Gazete Mizanpaj
Başarı: Zülal Sezgin (Bursa Hakimiyet gazetesi)
Mansiyon: Belgin Ferah (Bursa Hayat gazetesi)
- Spor Mizanpaj
Başarı: Cem Kayır (Olay gazetesi)
Mansiyon: Ali Şahin (Yeni Dönem gazetesi)
- Magazin Mizanpaj
Başarı: Nilgün Liman (Bursa Hakimiyet gazetesi - Yaşayan Bursa eki)
Mansiyon: Gökhan Şenyavaş (Olay gazetesi - Çekirge eki)
- Televizyon Haber
Başarı: Abdullah Çibir (İHA)
Mansiyon: Enver Fatih Tıkır (DHA)
- Televizyon Programı
Başarı: Sevda Kurul (AS TV)
Başarı: Onur Ulutaş (Line TV)
Mansiyon: Ersel Peker (Line TV)
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