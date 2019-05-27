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Bursa Festivali’nde 58. yıl heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 58’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’ programının detaylarını açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:12
Bursa Festivali’nde 58. yıl heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 58’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’ programının detaylarını açıkladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) düzenlenene 58. Uluslararası Bursa Festivali, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı Hilton Otel’de yapıldı. Festivalin Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şehirlerin kültür ve sanattan yoksun bir anlayışla kalkınamayacağına işaret ederek, “Kültür ve sanat, dün ile bugün arasına kurulan köprü gibidir. Farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin harmanı olan ülkemizin bütün şehirleri, kendilerine özgü değerleri ile öne çıkmakta, sakinlerine ve konuklarına sürekli yeni ufuklar açmaktadır. Bu yıl 58’incisini gerçekleştireceğimiz Bursa Festivali, Türkiye’nin alanında en uzun soluklu organizasyonudur. Yerli ve yabancı birçok güzide sanatçıyı her yıl olduğu gibi bu yıl da festival aracılığıyla Bursalılarla buluşturacağız. Festivalimiz, 12 Haziran’da başlayacak, 4 Temmuz’da sona erecek. 7-12 Temmuz tarihleri arasında Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gerçekleştirilecek. Konserler, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda yapılacak” diye konuştu.


Başkan Aktaş, 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na Arjantin’den Meksiya, Bosna’dan Polonyo’ya kadar 29 ülkenin kültürel birikimini Bursa’da harmanlayacaklarını belirtti.


BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin önemine değinerek, bu yıl organizasyonun 58. yıl gururunu yaşadıklarını söyledi. Her geçen yıl festivale önemin giderek arttığını belirten Yılbirlik, destek olan herkese teşekkür etti.


Bilet fiyatlarının 25 ile 45 TL arasında değiştiği ‘58. Uluslararası Bursa Festivali’ne katılmak isteyen vatandaşlar, online bilet için biletinial.com adresini ziyaret edebilecek. Ayrıca Zafer Plaza, Korupark AVM ve BKSTV stantlarından biletlere ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:12
  1. kültür
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