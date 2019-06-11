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Bursa E Tipi Cezaevi’nde ziraî üretim başladı

Bursa E Tipi Cezaevi mahkûmlarının çalıştığı, Bursa Ticaret Borsası’nın destekleri ile kurulan sera ve açık alanda üretim başladı.

11 Haziran 2019 Salı 10:45
Bursa E Tipi Cezaevi’nde ziraî üretim başladı

Bursa E Tipi Cezaevi mahkûmlarının çalıştığı, Bursa Ticaret Borsası’nın destekleri ile kurulan sera ve açık alanda üretim başladı. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Adalet Bakanlığı “İş Yurdu Projesi” kapsamında yapılan çalışmayı değerlendirdi.


Hükümlü ve tutukluların, meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi ile bir meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak amacı ile çalışmalarını yürüten Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu`nun, ortalama 7 dönüm arazide sera ve açık tarım faaliyetlerinin yürütülmesine Bursa Ticaret Borsası destek veriyor.


BTB Başkanı Özer Matlı, daha önce Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde tutuklu mahkûmların fırın atölyesi, tekstil atölyesi, kantin, fotoğrafhane, terzihane, çay ve tost ocağı, temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve artık tarlada da rençber olarak çalışacaklarını dile getirdi.


Hükümlülerin zamanlarının önemli bir kısmını tarlada çalışarak geçirdiğinin ifade eden BTB Başkanı Özer Matlı “Hükümlülerin çalıştığı serada domates, salatalık, biberile açık alanda bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştiriyor. Toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm arazide de bamya dikilirken, alanın tamamında organik yetiştirme yapılıyor” dedi.


Cezaevlerinde hem mahkumların ıslahı hem de üretime katkıları ve cezaevi sonrası hayata hazırlanmaları için başlatılan İş Yurdu Projesi’nin önemine vurgu yapan Matlı “Tespih, inci, boncuk yapımından gıda, tekstil ve hayvancılığa kadar pek çok alanda yapılan binlerce çeşit ürün, bugün ülke genelinde 5 milyar 250 milyon TL bütçeli bir endüstriye dönüşmüş durumdadır. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri hem topluma hem de ekonomiye ciddi manada katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:45
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