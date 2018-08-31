Bursa devlet yurtları Bursa özel yurtlar Bursa kız ve erkek öğrenci yurtları Bursa yurt fiyatları

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Bursa öğrenci yurtları fiyatları, Bursa erkek yurt fiyatları, Bursa erkek öğrenci yurtları, Bursa devlet yurtları, Bursa vakıf yurtları, Bursa yurtlar KYK, bursa öğrenci apartları

BURSA EMİR SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: (0224)4428872

Faks: 0 224 442 88 74

Adres: 11.CADDE ULUDAĞ Ü.GÖRÜKLE KAMP. SAKARYA MAHALLESİ

ULUDAĞ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 224 4428130(4 HAT)

Faks: 0 224 4428029

Adres: ULUDAĞ Ü.GÖRÜKLE KAMP. 4. SOKAK NO:6 SAKARYA MAH. NİLÜFER

NİLÜFER HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 02244137415

Faks:

Adres: MUAMMER AKSOY CADDESİ ALTINŞEHİR MAHALLESİ NO:8/B-A NİLÜFER

ORHANGAZİ YURDU

Tipi: ERKEK

Telefon: 0 224 3661050-51

Faks: 0 224 368 79 85

Adres: EMNİYET CAD. NO:40 MİMAR SİNAN MAH.

GEMLİK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KARMA

Telefon: 0-224-5133586

Faks:

Adres: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SUNİİĞPEK ASIM KOCABIYIK KAMP.

HALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi: KIZ

Telefon: 0 224 4428130(4 HAT

Faks:

Adres: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÖRÜKLE KA 4. SOKOK NO:14 SAKARYA MAHALLESİ

Bursa Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları

1. İnegöl – Özel Marmara Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 92

Telefon : 224 711 93 97

Adres : Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak No/23

2. İnegöl – Özel Uludağ Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 75

Telefon : 224 715 35 78

Adres : Kemalpaşa Mah. Tan Sokak No:1

3. Mustafakemalpaşa – Özel Simge Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 87

Telefon : 224 613 02 63

Adres : Selimiye M. Park S.52

4. Nilüfer – Özel Çamlıca Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 251

Telefon : 224 452 11 67

Adres : Odunluk M. Orhangazi C.80

5. Nilüfer – Görükle Uludağ Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 180

Telefon : 224 483 34 60

Adres : Atatürk Bulvarı No:33

6. Nilüfer – Özel Akademi Görükle Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 256

Telefon : 224 483 40 48

Adres : Sakarya Mah. Lavanta Sok. No:12

7. Nilüfer – Özel Doğruel Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 58

Telefon : 224 483 26 82

Adres : Dumlupınar Mahallesi Selçuk Sokak No/10

8. Nilüfer – Özel Dolunay Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 329

Telefon : 224 483 28 47

Adres : Görükle Beldesi Dumlupınar M. Dolunay Sitesi

9. Nilüfer – Özel Ertuğrulgazi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 196

Telefon : Yok

Adres : 100.Yıl Mah.520 Sok. No:20

10. Nilüfer – Özel Gaziler Ömer Şentürk Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 200

Telefon : 224 413 67 07

Adres : Yüzüncü yıl Mah.521.Sok No:7

11. Nilüfer – Özel İ.Y.C Bursa Şb. Abdurrahman Tutan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 128

Telefon : 224 451 51 59

Adres : Beşevler Mah. Yıldırım Cad. Mertoğlu Sok. No:25

12. Nilüfer – Özel Kamile Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 58

Telefon : 224 441 78 78

Adres : Beşevler M. Beşevler C. No196-Nilüfer

13. Nilüfer – Özel Özlem Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 160

Telefon : 224 443 17 89

Adres : 5 Evler M. Güneş C.78

14. Nilüfer – Özel S.S.Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 472

Telefon : 224 483 21 83

Adres : Sakarya Mh. Atatürk Bulvarı No:103 Görükle

15. Nilüfer – Özel Şahinbey Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 81

Telefon : 224 451 64 25

Adres : Barış Mah. Nene Hatun Cad. Petek Sk. No:7

16. Nilüfer – Özel Şe-Ka Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 80

Telefon : 224 483 34 56

Adres : Görükle Beldesi Sakarya M. Üçoluk Mevki Gündüz Apü.