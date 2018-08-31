Bursa devlet yurtları Bursa özel yurtlar Bursa kız ve erkek öğrenci yurtları Bursa yurt fiyatları

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Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Bursa öğrenci yurtları fiyatları, Bursa erkek yurt fiyatları, Bursa erkek öğrenci yurtları, Bursa devlet yurtları, Bursa vakıf yurtları, Bursa yurtlar KYK, bursa öğrenci apartları31 Ağustos 2018 Cuma 16:34
Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt ve burs başvurularında son dakika heyecanı sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinin ilk tercihleri arasında bulunan 2018 KYK yurt başvuru tarihi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanınlığı KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül'de başlayacak. Peki Bursa öğrenci yurtları fiyatları, Bursa erkek yurt fiyatları, Bursa erkek öğrenci yurtları, Bursa devlet yurtları, Bursa vakıf yurtları, Bursa yurtlar KYK, bursa öğrenci apartları
BURSA EMİR SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: (0224)4428872
Faks: 0 224 442 88 74
Adres: 11.CADDE ULUDAĞ Ü.GÖRÜKLE KAMP. SAKARYA MAHALLESİ
ULUDAĞ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 224 4428130(4 HAT)
Faks: 0 224 4428029
Adres: ULUDAĞ Ü.GÖRÜKLE KAMP. 4. SOKAK NO:6 SAKARYA MAH. NİLÜFER
NİLÜFER HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02244137415
Faks:
Adres: MUAMMER AKSOY CADDESİ ALTINŞEHİR MAHALLESİ NO:8/B-A NİLÜFER
ORHANGAZİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 224 3661050-51
Faks: 0 224 368 79 85
Adres: EMNİYET CAD. NO:40 MİMAR SİNAN MAH.
GEMLİK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0-224-5133586
Faks:
Adres: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SUNİİĞPEK ASIM KOCABIYIK KAMP.
HALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 224 4428130(4 HAT
Faks:
Adres: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÖRÜKLE KA 4. SOKOK NO:14 SAKARYA MAHALLESİ
Bursa Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
1. İnegöl – Özel Marmara Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 92
Telefon : 224 711 93 97
Adres : Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak No/23
2. İnegöl – Özel Uludağ Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 75
Telefon : 224 715 35 78
Adres : Kemalpaşa Mah. Tan Sokak No:1
3. Mustafakemalpaşa – Özel Simge Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 87
Telefon : 224 613 02 63
Adres : Selimiye M. Park S.52
4. Nilüfer – Özel Çamlıca Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 251
Telefon : 224 452 11 67
Adres : Odunluk M. Orhangazi C.80
5. Nilüfer – Görükle Uludağ Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 180
Telefon : 224 483 34 60
Adres : Atatürk Bulvarı No:33
6. Nilüfer – Özel Akademi Görükle Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 256
Telefon : 224 483 40 48
Adres : Sakarya Mah. Lavanta Sok. No:12
7. Nilüfer – Özel Doğruel Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 58
Telefon : 224 483 26 82
Adres : Dumlupınar Mahallesi Selçuk Sokak No/10
8. Nilüfer – Özel Dolunay Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 329
Telefon : 224 483 28 47
Adres : Görükle Beldesi Dumlupınar M. Dolunay Sitesi
9. Nilüfer – Özel Ertuğrulgazi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 196
Telefon : Yok
Adres : 100.Yıl Mah.520 Sok. No:20
10. Nilüfer – Özel Gaziler Ömer Şentürk Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 200
Telefon : 224 413 67 07
Adres : Yüzüncü yıl Mah.521.Sok No:7
11. Nilüfer – Özel İ.Y.C Bursa Şb. Abdurrahman Tutan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 128
Telefon : 224 451 51 59
Adres : Beşevler Mah. Yıldırım Cad. Mertoğlu Sok. No:25
12. Nilüfer – Özel Kamile Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 58
Telefon : 224 441 78 78
Adres : Beşevler M. Beşevler C. No196-Nilüfer
13. Nilüfer – Özel Özlem Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 160
Telefon : 224 443 17 89
Adres : 5 Evler M. Güneş C.78
14. Nilüfer – Özel S.S.Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 472
Telefon : 224 483 21 83
Adres : Sakarya Mh. Atatürk Bulvarı No:103 Görükle
15. Nilüfer – Özel Şahinbey Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 81
Telefon : 224 451 64 25
Adres : Barış Mah. Nene Hatun Cad. Petek Sk. No:7
16. Nilüfer – Özel Şe-Ka Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 224 483 34 56
Adres : Görükle Beldesi Sakarya M. Üçoluk Mevki Gündüz Apü.