Bursa Büyükşehir’den Yenişehirlilere iftar
Ramazan’ın manevi iklimini düzenlediği programlarla tüm şehirde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programını bu kez Yenişehir İlçesi Çınarlı Camii önünde düzenledi.
İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Süleyman Çelik ve Ahmet Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.