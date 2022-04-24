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Oruç Bursa Büyükşehir’den Yenişehirlilere iftar
Oruç

Bursa Büyükşehir’den Yenişehirlilere iftar

Ramazan’ın manevi iklimini düzenlediği programlarla tüm şehirde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programını bu kez Yenişehir İlçesi Çınarlı Camii önünde düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:37:00 -
Bursa Büyükşehir’den Yenişehirlilere iftar

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Süleyman Çelik ve Ahmet Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

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