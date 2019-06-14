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Bursa Büyükşehir Belediyesine "TSE Çevre Yönetim Sistemi" belgesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:- "Daha sağlıklı yarınlar adına bilinç oluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Çevre ile ilgili yapılması gerekenler bir lütuf değil zorunluluktur"- TSE Başkanı Adem Şahin:- "Büyükşehir Belediyesinin ISO 14001'i sürdürülebilir kılacağına ve kapsamını genişleterek Bursa'ya daha iyi hizmet verme noktasında öncü olacağına inanıyoruz"

14 Haziran 2019 Cuma 14:00
Bursa Büyükşehir Belediyesine "TSE Çevre Yönetim Sistemi" belgesi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgesiyle ödüllendirildi.

Belediye hizmet binasında düzenlenen törende belge, TSE Başkanı Adem Şahin tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim edildi.

Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın sürekli büyüdüğünü, buna paralel olarak yeşili ve doğasıyla ünlü bu kentin kısmen deforme olduğunu söyledi.

Daha sağlıklı büyümeyi sürdürmek ve kenti sağlıklı çevreye kavuşturmak için üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile alakalı iki yıldır çalışmaları vardı. Bugün bu çalışmaları taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TSE Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı bir Bursa için yapılan çalışmaların herkesi kapsaması gerekiyor. Bu konuda tüm vatandaşların üzerine çeşitli görevler düşüyor. Daha sağlıklı yarınlar adına bilinç oluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Çevre ile ilgili yapılması gerekenler bir lütuf değil zorunluluktur. Bursa hepimizin. İnanıyorum ki aldığımız bu belge, bize bu konuda ayrı bir heyecan verecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

TSE Başkanı Adem Şahin de belediyelerin, hizmet alanları sürekli genişleyen kurumlar haline geldiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesine verdikleri belgenin özellikle çevre konusunda Bursa'nın ortaya koyduğu başarılı çalışmaların bir sonucu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Büyükşehir Belediyesinin ISO 14001'i sürdürülebilir kılacağına ve kapsamını genişleterek Bursa'ya daha iyi hizmet verme noktasında öncü olacağına inanıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin başarılı şekilde devamını diliyorum. Sizinle çalışmaktan ve yeni alanlarda iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:00
  1. Bursa
  2. Büyükşehir belediyesi
  3. TSE belgesi

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