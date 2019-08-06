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Bursa Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara bayram düzenlenmesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayramda vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerini aldı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:39
Bursa Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara bayram düzenlenmesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayramda vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerini aldı.


Bursa’da, Kurban Bayramı’nın huzurlu bir atmosferde yaşanması amacıyla çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi’nde, Zabıta Dairesi Başkanlığı da sorumluluk alanındaki bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı, bayramda kurban kesim ve satış alanlarında güvenli bir ortamda alışveriş yapılması için tedbirler alındı.Kurban Bayramı’nı vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir atmosferde geçirmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelinin yanı sıra Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer zabıtaları ve Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan yaya, motorize trafik ve karakol zabıta ekipleri de bayram süresince görevlerinin başında olacak. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, bayram tatili boyunca şehir dışına gidecek ve şehir dışından gelecek olan vatandaşların mağdur olmaması için terminal ve otogarlarda nöbetçi ekip bulunduracak. Bayramda yolcu sayısındaki artışa bağlı olarak olası problemlerin çözümü için de 7/24 nöbetçi ekiple hizmet verilecek ve vatandaşlar gerektiği takdirde ALO 153’e başvurabilecekler.



Ekipler görev başında


Çalışmalar kapsamında kent merkezinin seyyar satıcılardan arındırılması için düğmeye basıldı. Özellikle Kent Meydanı, Osmangazi Metro İstasyonu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Fevzi Çakmak Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve Setbaşı gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde seyyar satıcı izdihamının önüne geçmek için ilçe belediyeleri zabıta ekipleriyle işbirliğine gidildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen 14 semt pazarının Perşembe, Cuma ve Arife günü seyyar satıcılara tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle bir taraftan kent merkezindeki yaya yollarını işgal eden seyyar satıcıların düzenli alanlara yönlendirilmesi sağlanırken, diğer taraftan vatandaşların da bayram alışverişlerini merkeze gelmeden kendi mahallelerinde yapmalarına olanak tanınıyor.



Kurban Bayramı öncesi seyyar satıcıların tezgah açabilecekleri semt pazarları da şu şekilde belirlendi. Osmangazi ilçesinde Soğanlı Kapalı Pazar Alanı - Perşembe,Yeni Bağlar Semt Pazarı - Perşembe, Çirişhane Semt Pazarı - Cuma,


Ziraat Semt Pazarı - Cuma, Kükürtlü Semt Pazarı - Cumartesi, Küçükbalıklı Semt Pazarı-Cumartesi, Yunuseli Semt Pazarı-Cumartesi


Yıldırım ilçesinde Millet Giyim Pazarı-Perşembe-Cuma-Cumartesi, Karapınar Pazarı-Perşembe-Cuma-Cumartesi,


75. Yıl Pazarı - Perşembe-Cuma-Cumartesi, Zümrütevler Pazarı- Perşembe-Cuma, Bağlaraltı Giyim Pazarı - Cuma-Cumartesi


Nilüfer ilçesinde Esentepe Semt Pazarı- Perşembe-Cuma-Cumartesi, Görükle Kurtuluş Semt Pazarı - Perşembe-Cuma-Cumartesi

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:39
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