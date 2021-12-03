  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat "Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı
Kültür - Sanat

"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesince Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in doğumunun 120'nci yılına atfedilen 2. Kitap Fuarı açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 13:40:00 - 2021-12-03 13:52:27
"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, ilkini 2019'da gerçekleştirdikleri fuara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiklerini anımsattı.

Fuarın, Bursa'nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Aktaş, organizasyon kapsamında Hilmi Ziya Ülken anısına panel, sergi ve hatıra kitap hazırladıklarını bildirdi.

Karabağ Zaferi münasebetiyle Azerbaycan'ın konuk ülke olarak belirlendiğini dile getiren Aktaş, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye'den onur konuğu olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. Dr. M. Uğur Derman'ın fuara davet edildiğini söyledi.

Aktaş, fuarda, yaklaşık 120 yayınevi ile 200 yazar ve şairin kitapseverlerle buluşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Paneller, imza etkinlikleri, söyleşiler ve sergi gibi birçok faaliyetler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' adıyla çok güzel bir projesi var. Bursamızda da şu ana kadar 214 okula kütüphane yapıldı. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 214 okula tam bir milyon lira değerinde kitap bağışlayacağız. Bu kadar önemli projeye Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz kalamazdık. İnşallah bundan sonra da sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

Belediye olarak "Şehirden Şehire Gönül Köprüsü" projesini başlattıklarını hatırlatan Aktaş, bu kapsamda çok sayıda şehit ve gazi çocukları ile yetim ve öksüz ağırladıklarını, bugün ise Muş'tan gelen çocukların kendilerinin onur konuğu olduğunu söyledi.

Uğur Derman, Anar Rızayev ile eski Devlet Bakanı ve yazar Mehmet Aydın'ın konuşmasının ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Fuar, 12 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!
Gündem

Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İst..
Öğretmenler müjdelere çok sevindi
Gündem

Öğretmenler müjdelere çok sevindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, maz..
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!
Siyaset

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetimi, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay