0553 313 94 23

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş oldu

31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Bursa’da yüzde 49 oy ile Belediye Başkanlığına seçilen Ali Nur Aktaş basın açıklamasında bulundu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:05
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş oldu

31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Bursa’da yüzde 49 oy ile Belediye Başkanlığına seçilen Ali Nur Aktaş basın açıklamasında bulundu.


Ak Parti Bursa İl Binasında İl Başkanı ve beraberinde milletvekilleriyle gazetecilerin karşısına çıkan Aktaş, ‘’ Biz seçim sürecince hiçbir şekilde anket sonucu açıklamamıştık. Ama gittiğimiz her ortamda biz Bursa’mıza biz partimize, Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz dedik. Bu zamana kadar eksikliklerimiz aksaklıklarımız olabilir ama biz gerçekten genel anlamda yaptıklarımıza güveniyoruz. Özellikle de sahada çalışarak yeni ortaya koyduğumuz projelere güvendiğimizi belirterek yeni dönemde de inşallah Bursa’yı bizi destekleyen halkımızın hiçbir şüphesinin olmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Aday gösterildiğim ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefler doğrultusunda Bursa’yı çok daha iyi standartlara taşımak gibi bir hayalimiz vardı. 17 ay önce başladığım bu görevde hem kısa vadeli eylem planımızı uygularken diğer taraftan da Bursa’mızın kronik bazlı problemleri başta olmak üzere daha iyi neler yapabiliriz diye yeni dönemin haritasını belirledik. Bunları projelendirdik anlattık her bulunduğumuz ortamda konuları detaylı şekilde anlattık. Tabi sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacağı dedik, 17 ilçenin tamamında mitingler yaptım bu manada farklı buluşmalarda yaptım. Ev sohbetlerine kadar buluşmalar yaptık. Başta sayın il başkanım olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimizle ve her bir belediye başkan adayı arkadaşım büyük bir gayretle sahada koşturup bütün enerjilerini ortaya koydular. Ben her birine bu noktada ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ diyerek sözlerine son verdi.


Aktaş kesin sonuçların açıklanmasının ardından Demokrasi meydanın da kurulan platformdan binlerce vatandaşına seslenerek onlara teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl yeniden Necati Selçuk dedi
    1. Sarıgöl yeniden Necati Selçuk dedi
    2. Yerel seçimde gözler geçersiz oylarda
    3. Gercüş’te İlk defa AK parti Belediyeyi..
    4. TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı
    5. Cengiz Ergün’den 3. seçim zaferi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması..
    7. "Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile..
    8. 2019 yerel seçim sonuçları
    9. CHP, Manisa’da 4 belediyeyi kazandı
    10. Bahçeli seçim sonuçlarını değerlendirdi
    11. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali..
    12. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    13. Karalar: “ ’Büyükşehir belediye..
    14. AK Parti’den meydanda kutlama
    15. Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu geceki..
    16. Fahrettin Altun'dan İstanbul açıklaması!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon..
    18. Söke’nin yeni Belediye Başkanı Levent..
    19. Rize’de yeni Belediye Başkanları belli..
    20. Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    21. 2019 yerel seçim sonuçları
    22. Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    23. 2019 yerel seçim sonuçları
    24. 2019 yerel seçim sonuçları
    25. Boko Haram ile mücadele
    26. 2019 yerel seçim sonuçları
    27. Korkuteli’nde Belediye Başkanı Ömer..
    28. Alanya’da Süleyman Seba ve Pascal..
    29. "Millet İttifakı"nda HDP etkisi
    30. CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye..
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları