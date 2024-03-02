Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı! O dev projede takvimi işliyor... Şehre yeni yollar geliyor!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir içi ulaşım projelerini açıkladı.

Şehrin güney ve kuzeyine iki yeni koridor açacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, projenin detaylarını şöyle paylaştı:

“Kestel’den başlayıp Mudanya ve İzmir yoluna ulaşım tek aksla sağlanıyor.

30-40 yıldır Güney Çevre Yolu diye konuşulur. Biz özellikle Acemler’de buluşan ana aksın fiziksel yapısını tamamladık.

Şimdi ulaşımda dönüşüm zamanı. Kuzey ve güney olmak iki yeni koridor oluşturuyoruz.

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Kuzey koridoru;

Gürsu 11 Eylül Bulvarı arasında 2,3 km. uzunluğundaki güzergahla araçlar Gürsu ve Otosansit kavşaklarını kullanmadan, 11 Eylül Bulvarı’na ulaşacak. Yine 11 Eylül Bulvarı, Şirinevler Kavşağı, İstanbul caddesi arasında 9.5 km. uzunluğunda yeni bir aks oluşturacağız.

İstanbul caddesi, Yeniceabat, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergahında 8.5 km. uzunluğunda bağlantı yolu ve 8 kavşakla Kuzey koridorunun en önemli parçalarından birini hayata geçireceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını 3 gidiş, 3 geliş olacak şekilde Hamitler üzerinden, Filament kavşağına bağlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına 6 adet kavşak ve 7 km.’lik yol ile Emek, Geçit, Nilüferköy üzerinden Mudanya yoluna bağlıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın şehrin doğusundan batısına kadar kolay şekilde seyahat imkanı sağlamış olacağız.

Kuzey koridorunun bir benzerini Güney koridoruyla halka sunuyoruz, hatta çalışmalarına başladık, yıl sonuna kadar bir bölümünü bitiriyoruz.

Kestel, Otosansit arasında Ankara yoluna alternatif olacak şekilde 5.5 km. uzunluğunda yeni bir arter oluşturma çalışmamız çoktan başladı bile. Otosansit ile Orhaneli yolu arasında kentin güneyinden geçen, şehrin silüetini de bozmadan bozmadan 16 km. uzunluğunda yeni bir arter oluşturuyoruz.

Orhaneli yoluna bağlanan noktadan Çalı, Görükle, Şehir Hastanesi arasında ağır araç trafiğini yönlendirmek için, İstanbul-İzmir otoyoluna alternatif olacak 9. km uzunluğunda duble yol açıyoruz.

Çalı kavşağı, Hasanağa arasında 11 km. uzunluğundaki yolu, bölünmüş yol olarak genişletip yerleşim alanlarına ulaştırıyoruz. Hasanağa, İzmir yolu arasındaki 9.5 yol bağlantısını da 40 metre genişletip, 7 kavşak düzenlemesiyle konforlu hale getiriyoruz.

Güney koridorunun en batı kısmında 4,2 km. uzunuluğundaki yol ile, Hasanağa ve Kayapa OSB trafiğini, kent içi trafiğine girmeden İstanbul-İzmir otoyoluna dordrudan yönlendiriyoruz. Sürece çoktan başladık.

Birbirine bağlantılı olan yeni projemizle beraber artık trafik 3’e bölünecek, 3 kat azalmış olacak.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılacak Kuzey Otoyolu projesiyle Bursa trafiği rahatlayacak. İstanbul-İzmir otoyolu, Ovaakça-badırga kızmı kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Otoyol, çevre yolu olarakjhizmet verecek ve Büyükşehir Belediyemize hizmet verecek. Kent içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama olacak.

Bunun yanı sıra köprü, kavşak bağlantı yolu projelerimizi de hazırladık.”