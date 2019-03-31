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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş oyunu kullandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, sandık başına gitti.

31 Mart 2019 Pazar 12:43
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş oyunu kullandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, sandık başına gitti. Osmangazi’ye bağlı 1.Murat ilkokulunda oyunu kullanan Alinur Aktaş oy vermek için gittiği sandıkta diğer vatandaşlarla birlikte sıra bekledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı veadayı Ali Nur Aktaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Aktaş, “İnşallah demokrasimiz için güzel bir gün olur. Şehirlerimiz için, belediyelerimiz için. Bizde bugün vatandaşlık görevimizi eşim ve oğlumla birlikte yerine getirdik. Öncelikle çıkacak sonucun Bursa’mız için ,ülkemiz için ve ülkemizin bin 300 belediyesi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir demokrasi şöleni, nihayetinde adaylar bütün siyasi partiler coşkulu ve hummalı bir şekilde hazırlandılar. İttifaklarla gidilen bir yerel seçim süreci yaşıyoruz. 13 Ocak tarihinde adaylarımızın açıklanması ile birlikte sahaya indik. Ama ben zaten 24 Kasım’dan beri çalışmalarımı sürdürüyorum. Göreve başladığım 17 ay öncesinde de çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Derdimizi, heyecanımızı, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı anlattık. Cumhur ittifakı olarak kazanmayı arzu ediyoruz. Bu akşam sandıktan çıkan irade milletin iradesidir ve buna da saygı duymak lazımdır. Seçimlerimiz güzel bir havada güzel bir ortamda geçiyor. Seçildiğim takdirde ilk iş bu akşam Ulucami’de şükür namazını kılacağım. Sabah saat 8’de decanlı yayın yapacağım. Başından beri söylüyorum. İlk 3 yılım, yoğun bir şekildetrafikle geçecek. Eş zamanlı projeler var. Beraberinde ulaşımla ilgili başta Acemler olmak üzere metro ile ilgili yapılacak ilaveler var. Bunların hepsinin takibine devam edeceğiz. Zaten hali hazırda göreve devam eden bir başkan olduğum için benim için hiçbir şey yeni değil. Dün ne ise Pazartesi günü de aynı olacak. Verdiğimiz sözler var, y


yapmaya çalıştığımız işler var. Onların hepsini yerine getirmek için çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:43
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