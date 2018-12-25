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"Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha hızlı çekecektir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın bundan sonra turizm yatırımlarını daha hızlı çekeceğini belirterek "Bu istek, arzu ve doğru planlamayla zaten Bursa'da turizm çok hızlı bir şekilde gelişir. Bu, bizi daha çok heveslendiriyor. Hem İznik hem Bursa'nın tarihi yerleri, termal özellikleri, Uludağ... Burada yapacak çok iş ve potansiyel var." dedi.

25 Aralık 2018 Salı 15:44
"Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha hızlı çekecektir"

Ersoy, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde, 80'li yıllarda turizme Bursa'da gerçekleştirdiği öğrenci turlarıyla başladığını, bu yüzden kendisi için önemli bir kent olduğunu söyledi.

Bursa'yı 1985'ten beri takip ettiğini, kentin çok hızlı geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Ersoy, "Turizmin ne kadar önemli olduğunu, aslında turizm değerlerinin ayrıcalıklı olduğunun fazlasıyla farkındayım. 'Gözümün önünde büyüdü' diyebilirim." diye konuştu.

Kentin ticaret ve sanayide de çok ileri olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bursa, dünyanın sayılı sanayi şehirlerinden biri. Sanayisi çok hızlı büyüdüğü için turizm, onun biraz gerisinde kaldı. Gerek Bursalı milletvekilleri gerek teşkilatımız gerek Belediye Başkanımız, ben bakan olur olmaz ilk ziyarete gelen ekibin içinde oldular. Bursa'da turizm için yaptıkları programları, planları, projeleri benimle paylaştılar ve ısrarla beni davet ettiler. Bugüne kısmetmiş. Bundan sonra daha sık, daha çok geleceğiz. Turizmde bir yere gelmek istiyorsanız merkezi yönetimlerden değil, yerel halktan, bölgeden bir istek gelmesi lazım. Eğer bölge, turizmin içine girmek, turizmin elinden tutmak istiyorsa bir sonuç alabiliyorsunuz. Ankara'dan yaptırımlarla veya sadece teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek mümkün değil."

Ersoy, Bursa'da turizme ilişkin hazırlanan ve takip edilen projeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından onay bekleyen projelerle ilgili bilgi aldığını dile getirerek "Bu istek, arzu ve doğru planlamayla zaten Bursa'da turizm çok hızlı bir şekilde gelişir. Bu, bizi daha çok heveslendiriyor. Hem İznik hem Bursa'nın tarihi yerleri, termal özellikleri, Uludağ... Burada yapacak çok iş ve potansiyel var. Hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum. Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha hızlı çekecektir." dedi.

Bakan Ersoy, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:44
  1. Ankara
  2. Bursa
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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