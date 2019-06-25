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Bursa BTM eğitimde öncü

Öğretmenler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne hayran kaldı.

25 Haziran 2019 Salı 14:04
Bursa BTM eğitimde öncü

Öğretmenler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne hayran kaldı. Atölye çalışmalarına katılan öğretmenler, Bursa BTM’ye tam not verdi.


İlk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde deneyimlerini geliştirdi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminer programları dâhilinde öğretmenler,okul dışı öğrenme ortamında deneyimlerini artırmak üzere Bursa BTM’yi ziyaret etti. Bursa BTM’yi ziyaret eden öğretmenler için özel bir program hazırlandı.Bursa’da görev yapan çok sayıda öğretmen program dâhilinde Bursa BTM’de gerçekleştirilen etkinliklere katılma fırsatı yakaladı. Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde deney düzeneklerini yakından inceleyen öğretmenler, atölye çalışmaları ile kendilerini sınadı. Bilim Avcılarının gösterilerini izleyen öğretmenlere Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyetler ve organizasyonlara ilişkin bir de sunum yapıldı. Bursa BTM’de ay sonuna dek devam edecek programa bütün öğretmenler önceden randevu alarak katılabilecekler.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:04
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