Bursa BŞB Kadın Basketbol takımı sezonu açtı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, sezonu açtı. Şahin Başol Spor Kompleksi’nde ilk antrenmanının gerçekleştiren Büyükşehirli basketbolcular, hedefini play-off olarak belirledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Şahin Başol Spor Kompleksi’nde yaptığı çalışma ile sezonu açtı. Büyükşehir takımı, yenilenen teknik heyet ve kadrosuyla sporseverlere keyifli basketbol oynayacaklarının sözünü verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Yunus Emre Gelen, bu sezon iyi bir takım oluşturduklarını söyledi. Altyapıdan yetişen oyuncularla birlikte yeni transferlerin de takıma dahil edildiğinin altını çizen Gelen, “Öncelikli olarak tribüne gelen sporseverler güzel bir basketbol izleyecekler. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak yüksek bütçeler ayırmadan, basketbol dinamiklerini iyi gözlemleyerek iyi bir takım kurduk. İnşallah sezon bittiğinde ise ligi istediğimiz yerde tamamlamış oluruz” dedi. Spor yatırımlarının kolay olmadığını belirten Gelen, “Çok ciddi desteğe ihtiyacınız var. Bizim en büyük destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı olması dışında aynı zamanda gerçek bir spor insanı olarak da bizleri ve Bursa’da yer alan tüm spor paydaşlarını destekliyor. Bu sebeple başkanımıza teşekkür ediyorum. Profesyonel ligde yer alan Basketbol kadın takımımız için yaptığımız sportif yatırımların yanında hem erkeklerde hem de kızlarda altyapılar için de ciddi bir emek harcanıyor. Yaptığımız kısa, orta ve uzun vadeli programlar sayesinde Bursa gençliğini hem altyapılarda hem de profesyonel liglerde basketbolla daha fazla buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Teknik heyette yeni isimler

Güzel bir basketbol sezonunun kendilerini beklediğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Aşıcı, altyapıdan gelen sporcular ve yeni transferle ligde yer alacaklarını belirtti. Teknik heyette de bazı değişikliklerin yapıldığını söyleyen Aşıcı, “Yeni transferlerimiz var. Yabancı bir transferimiz olacak. Altyapıdan yetişmiş sporcularımız ve geçen seneden bizimle olan bazı arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Yabancı transferimiz var, o da kısa zamanda takıma dahil olacak. Teknik ekibimize, uzun yıllar altyapımızda görev alan antrenörlerimizden Zeki Yılmaz dahil oldu. Basketbol kariyerinde önemli işler başarmış Serkan Ay hocamız da bizimle birlikte. Kondisyoner ve fizyoterapist, arkadaşlarımız değişti. 9 kişilik bir teknik ekip olduk” şeklinde konuştu.

Altyapının geçmişe oranla güçlendiğini söyleyen Aşıcı, “Geçen sene kızlarda 50 sporcumuz vardı altyapıda, bu yıl bu sayı 200’e yükseldi. Erkeklerde 120 olan sayı 300’ü aştı. Orada yoğun bir çalışma var. 2 altyapı sporcumuzu A Takım’a çıkardık. Onlar da sezon boyunca takımımızla antrenmana çıkacaklar. Zamanı geldiğinde oynayacaklar. Biz bu yıl Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. 2 sezondur play-off’tan dönüyoruz. Bu sezon bunu kırmak istiyoruz. Bursalı sporseverleri de Şahin Başol Spor Komleksi’ne davet ediyoruz. Daha fazla taraftar daha fazla güç, daha fazla güç Süper Lig demek” dedi.

Çelebi: "Süper Lig Bursa’ya çok yakışır"

Takımın tecrübeli ismi Gülşah Çelebi, “Bu sezon bulunduğumuz ligde takımlar önemli yatırımlar yaptı. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligdeyiz. Bizim hedefimiz büyük, hedefimiz çok güzel. Hep beraber kenetlenerek başaracağız. Bursa’nın potansiyeli çok fazla, Süper Lig buraya çok yakışır” ifadelerini kullandı. Sudenur Bayrak, “Bu sezon hedefimiz Süper Lig. Bu sezon aramızda çok tecrübeli oyuncular var o yüzden hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Bayrak: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"

Bursa ekibinin altyapısından yetişen ve uzun yıllardır yeşil-beyazlı formayı terleten İlemnur Duman ve Sudenur Bayrak da bu sezon başarılı olacaklarına dair inançlarının tam olduğunu söyledi. Yeni transferlerle birlikte güçlü bir takım olduklarını söyleyen İlemnur Duman; “Bu sezon aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Birbirimize karşı ilk enerjimiz güzeldi. Bursa’da profesyonel ligde mücadele eden tek kadın basketbol takımıyız. Bu bize ayrı bir misyon yüklüyor. Basketbol oynamak isteyen çocuklarımıza en iyi şekilde örnek olmak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig” dedi. Sudenur Bayrak ise “Bu sezon Süper Lig’i hedefliyoruz, aramızda da çok tecrübeli oyuncular var. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum ancak herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Geçen sezon takıma katılan Harika Gözde Eldaş da “Başarı dolu bir sezon olsun. Süper Lig hedefimiz... Hep birlikte aile olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz ve Bursa’nın adını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dileklerinde bulundu.