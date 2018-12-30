0553 313 94 23

Bursa-Ankara karayolunda trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Bursa-Ankara karayoluna iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

30 Aralık 2018 Pazar 23:41
Bursa-Ankara karayolunda trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolu üzeri Kestel Kavşağı'nda Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Buğracan E. kontrolündeki 78 SM 064 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyreden Şaban B. kontrolündeki 16 KHT 33 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 otomobilde bulunan toplam 7 yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaparken polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:41
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı
    1. Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast..
    2. Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    3. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Katalonya bağımsızlık talebini 2019'da..
    5. Juventus'un yıldızı adım adım..
    6. Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor
    7. Bu kabilenin bilgi birikimi bilim..
    8. SGK'dan yüz binlerce emekli vatandaşa..
    9. Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye..
    10. Vladimir Putin Kızıl Meydan’da buz..
    11. Yemen hükümetinden Husilere "Hudeyde..
    12. Çıldır Gölü buz tuttu
    13. Avrupa Birliği fena karıştı! Üye..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018
    15. Bir yaşındaki çocuk karbonmonoksit..
    16. Fransa skandal firar! Ülkenin en büyük..
    17. Bitlis'in bazı ilçelerinde okullar..
    18. Kuşadası'nda kumar operasyonu! 7 kişi..
    19. Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle..
    20. İşgal zindanlarında gözünü kaybetti!
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim