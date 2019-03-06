Bursa AFAD’dan arama kurtarma malzemeleri sergisi Bursa AFAD İl Müdürlüğü’nün arama kurtarma malzemeleri sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü’nün arama kurtarma malzemeleri sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afetler konusunda hizmet veren STK ve ekiplerin katılımıyla Kent Meydanı’nda "arama kurtarma malzemeleri sergisi" açıldı. İl AFAD Müdürü Vekili Yalçın Mumcu ve Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy stantları gezerek ekiplerden bilgi aldı. Çok sayıda okuldan öğrencilerin de ziyaret ettiği sergi Bursa halkının ilgisi ile karşılandı. Sergi alanındaki stantlarda bulunan malzemeleri inceleyen vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin kullandıkları malzemeleri yakından tanıma fırsatına sahip oldu.

Sergiye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, UMKE, Trac Bursa Şubesi, Kızılay Bursa Şubesi, Bursa JAK, Bursa OSB İtfaiyesi, Anda Kardeşe Vefa, Akut Bursa, Bakut, Bursa İHH, Gemlik MAG-DER, Bursa Sisad, Nak, Asilçelik, Bosch, Bursagaz, Tofaş, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, BUSKİ arama kurtarma ekipleri katıldı.

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