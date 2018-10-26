Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

Üniversite tercih sonuçlarının 31 Ağustos’ta açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları da 3 Eylül’de yapılmıştı. Üniversitede okuyan öğrenciler için burs hayati öneme sahip. Zira öğrenciler burs parasıyla hem kitap, yol, kira, yemek giderlerini karşılamakta. Onun için binlerce üniversite öğrencisi burs veren vakıf ve kurumların kimler olduğunu araştırmaya başladı. İşte burs veren kurumlar ve başvuru tarihleri

Üniversite kayıtlarının başladığı 3 Eylül’de yurt başvuruları da yapılmıştı. KYK, öğrencilere burs ve öğrenim kredisi olmak üzere iki seçenek sunuyor. Burs ve kredi başvurularını her yıl e-Devlet üzerinden alan kurum, başvuru tarihini eylül ayında internet sitesi üzerinden açıklayacak. Bu yılki burs ve kredi ücretleri belli değil. KYK, 2015’te 330 TL olan kredi ve burs ücretini 2016’da 400 TL’ye, 2017’de 425 TL’ye, 2018’de 470 TL’ye çıkarmıştı.

ÇYDD bursu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, eğitim bursu veriliyor. ÇYDD, öğrencilere 10 ay boyunca 220 TL maddi destek sağlayacak. Burslara başvuru için ara sınıf öğrencilerinde not ortalamasının en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olma ve ÇYDD şubelerinin bulunduğu devlet üniversitelerinde okuma şartı aranıyor. ÇYDD Ortaöğretim Bursu ile de “Anadolu’da Bir Kızım Var” projesi kapsamında maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı lise öğrencilerine yıllık 1200 TL burs veriyor. Bursa başvurular ise 25 Eylül’de başlıyor.

İstanbul Sanayi Odası

Üniversite öğrencilerine burs veren bir diğer vakıf ise İstanbul Sanayi Odası’dır. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da bulunan devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde ve yüzde 100 burslu öğrenim gören öğrencilerine burs veriliyor. Bu yıl burs ücreti 450 TL olarak belirlendi. Burs başvurusu yapacak öğrencilerde gelir düzeyinin düşük olması, ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olması şartı aranıyor.



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Vehbi Koç Vakfı

Vehbi Koç Vakfı bir diğer burs veren vakıf. Akdeniz, Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Fırat, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Mersin, Muğla Sıtkı Koçman, Orta Doğu Teknik, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Van Yüzüncü Yıl üniversiteleri ve Marmara Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler, Atatürk Eğitim fakülteleri, Uludağ Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi öğrencileri burstan yararlanabilecek. 10 ay olmak üzere verilen bursun bu yılki miktarı belli değil. Geçen yıl öğrencilere aylık 550 TL burs verilmişti.

Çelikel Eğitim Vakfı

İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere “Alev Topları” burs programı kapsamında 12 ay boyunca aylık 650 TL burs desteği verecek vakıf, bursun yanı sıra eğitimler, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım, kitap hediyeleri gibi olanaklar da sunacak. Ayrıca program kapsamında, her kıvılcım grubuna özel tasarlanan duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölye ve seminerler, sanat faaliyetlerine katılım, kitap hediyeleri, dergi ve Müze Kart Plus abonelikleri sağlanacak.

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Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Sağlık ve sosyal bilimler alanında okuyan 2. sınıf ve üstü lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs veren vakıf, başvurularda genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 üzerinden en az 60 olma şartı aranıyor. Geçen yıl 350 TL olan burs ücretinin bu yılki miktarı belli değil.

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

Türk Eğitim Vakfı (TEV): Mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veren TEV, bugüne kadar 237 bin 586 öğrenciye burs desteğinde bulundu. Başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerine burs veren TEV, başvuruları kabul ediyor. Ekim-haziran ayları arasında 9 ay süreyle verilen bursların 2017-2018 öğretim yılındaki tutarı mesleki orta öğretim için 200 TL, üniversite öğrencileri için 510 TL, yüksek lisans öğrencileri için 850 TL, doktora öğrencileri için 1.150 TL’ydi. Vakfın ayrıca Üstün Başarı ve Kız Öğrenci Yurt bursları da bulunuyor.

Anadolu Vakfı

Vakfın, Genel Başarı, Anadolu, Engelli Öğrenci, Dış Kaynaklı, Talep bursları bulunuyor. Burslara, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin tam burslu programlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Vakıf, 9 ay boyunca öğrencilere aylık 450 TL burs desteğinde bulunacak.