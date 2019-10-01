KYK burs ve kredi başvurularının kısa süre içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılması bekleniyor. Aylık olarak kurumdan eğitim desteği alacak öğrencilerin bir kısmı burs fırsatından yararlanacak, değerlendirme sonucu burs alamayacak öğrenciler ise diledikleri takdirde eğitim kredisi kullanabilecekler. Peki, burs ve kredi başvuruları KYK tarafından ne zaman başlatılacak? Burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK devlet bursu başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Burs başvuru süreci için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz yapılmış bir açıklama yok. Ancak DGS ek yerleştirme sürecinin de tamamlanması durumunda başvuruların başlamasıyla ilgili bir engel kalmayacak. Dolayısıyla KYK başvuru işlemlerinin 2019 Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları nereden yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın e-devlet’e entegre edilen hizmetleri arasında yer alan başvuru işlemlerinin yine e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.