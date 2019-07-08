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Bürokratik süreç basitleştirildi

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması çerçevesinde, bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:35
Bürokratik süreç basitleştirildi

ANKARA (AA) - Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması çerçevesinde, bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler yayımlandı.

Dijital Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla yapıldı.

Bu doğrultuda çeşitli alanlarda iş, burs, izin, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet belgesi gibi başvuruların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen belgeleri azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi.

Mevzuat paketi ile bir Cumhurbaşkanlığı kararı, 41 yönetmelik ile 13 tebliğde değişiklik yapılarak 111 bürokratik süreç basitleştirildi.

Böylece tapu sicil müdürlüklerince yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartının kaldırılmasıyla, vatandaş üzerindeki önemli miktarda bürokratik yük azaltıldı.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen geçici faaliyet belgesi başvurularında toplamda 46 belgenin, ilgili kamu kurumlarından Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden temin edilmesi sağlandı.

Yapı denetim kuruluşu izin belgesi ve atık taşıma firma lisansı başvurularında çoğu noter onaylı olmak üzere çok sayıda belge azaltılarak başvuru süreci kolaylaştırıldı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım yarışma sınavı başvurularında internet üzerinden başvuru imkanı getirilirken çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) sürecinde istenen belgeler daha da azaltıldı.

Bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi, yetkili bitki koruma ofisi belgesi ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi ile gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine internet üzerinden başvuru imkanı getirildi.

Tohum yetiştirici, tohum üretici, tohum işleyici, fidan üretici ve fide üretici belgesi gibi belgelerin başvuruları ve veteriner hekim muayenehane ve poliklinik açma süreci kolaylaştırıldı.

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirme, kontrolörlük ve sertifikerlik başvuruları e-Devletten yapılması imkanı getirildi.

Kur'an kurslarına kayıt başvurusu online hale getirilirken Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yapılan patent ve markaya ilişkin başvuru sürecinde istenen noter onaylı imza beyanı ve sirküleri kaldırılarak süreç kolaylaştırıldı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:35
  1. Dijital Türkiye hedefi
  2. Resmi Gazete

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