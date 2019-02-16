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"Bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını hedef edindik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:- "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik"

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
"Bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını hedef edindik"

ADANA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik." dedi.

İnce, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü, ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen İnce, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'nin Adana ayağını gerçekleştirmek üzere kente geldiklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren İnce, "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik." diye konuştu.

İnce, hedeflerini gerçekleştirmek için İZDES Projesi'ni hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Projeyle kendi birimlerimizin hizmet kapasitelerini ölçmeyi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmeyi, sahadaki görüş ve önerileri doğru bir şekilde bakanlık merkezine aktarmayı, valiliklerimizde tespit ettiğimiz iyi uygulama örneklerini paylaşmak suretiyle, diğer illerle birlikte İZDES Projesi'ni başlatmış bulunuyoruz. Projemizin birinci ayağını önceki dönemde tamamladık, bu teknik boyuttu. Biz bugün ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. İkinci ayağında da bakan yardımcıları başkanlığında, 'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği' temasıyla çalışma başlattık."

Çalışmalarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur." vizyonuyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan İnce, "Biz de milletin gönlünü kazanacak hizmetleri gerçekleştirmek için İZDES Projesi'ni yürütüyoruz. Bu projemiz kapsamında, illerimizde 112, göç, AFAD, güvenlik ve trafik hizmetlerimizin, vatandaşımıza dokunan daha önceden gerçekleştirmeye başladığımız bir dizi toplantıların nasıl yürüdüğünü yerinde bizzat görüp, tespitlerimizi ve değerlendirmelerimizi yapıp, buradaki arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bizler her zaman aziz milletimizin bu çalışmalarda desteğini gördük. Onları her zaman yanımızda hissettik, onların bizlere verdiği bu hissiyat bizleri cesaretlendirdi, güçlendirdi." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
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