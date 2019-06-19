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Büro Sen Kars Şube Başkanı Adıgüzel’den Feyzioğlu’na kınama

Büro Memur Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi olarak Yazı İşleri Müdürlerini hedef gösterdiğini belirterek, Feyzioğlu’nun özür dilemesi gerektiğini belirtti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
Büro Sen Kars Şube Başkanı Adıgüzel’den Feyzioğlu’na kınama

Büro Memur Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi olarak Yazı İşleri Müdürlerini hedef gösterdiğini belirterek, Feyzioğlu’nun özür dilemesi gerektiğini belirtti.


Büro Memur Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel,Kars Adliye Sarayı önünde Adliye Yazıişleri Müdürleri ve personeliyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.


Büro Memur Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel, “30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan ‘Yargı Reformu Stratejisi Taslağında’ Adalet Bakanlığımızda zabıt katibi arkadaşlarımızın kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği tek kader umudu olan “Yazıişleri Müdürlüğü Sınavı’nın” kaldırılması öngörülmüş, yerine yazı ileri müdürlüğünün kariyer meslek olarak yapılandırılması, yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil, hukuk eğitimi almış, olanların en başta sınavla alınması, sınavla girilen bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir. Adalet Bakanlığı’nın personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılaşmış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin göz ardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak, kurum dışından mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü atanması, iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır” dedi.


Adıgüzel, “Açıklanan yargı paketi strateji paketi birçok açıdan yenilik getirirken, çalışanlara hiçbir şey olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi, yada yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğümüze ortakçı yapılmak istenmesi, yargı reformu stratejisine çalınan kara bir lekedir. Yargı reformu paket, hazırlanırken, Adalet Bakanlığımız ile birlikte Baroların ortak bir çalışma yürüttüğü, kamuoyuna yansıyan açıklamalarla nitelik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip olan bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının Adalet bakanlığımızda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması, asla kabul edilemez. Çalışanların görüşünün alınmadığı bir yargı reformu paketi eksik ve sakattır. Değerli arkadaşlar adalet çalışanları olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanının yargı reformu paketini değerlendirirken, yapmış olduğu açıklamada,, “Dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi yazı işleri müdürleridir” gibi hedef gösterilmesi ve yazı işleri müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanması ile bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etmesi yargı çalışanlarımıza bir hakerettir. Barolar Birliği Başkanı yazı işleri müdürlerinin görevlerinden bihaberdir. Dosyaların duruşmaya eksik çıkmasının sebebi yazı işleri müdürleri midir? Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor. Ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nuadalet çalışanlarından özür dilemeye davet ediyorum” diye konuştu.


Adıgüzel ve beraberindekiler basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
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