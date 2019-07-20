0553 313 94 23

Büro Memur-Sen’den Çalışma Bakanı Selçuk’a ziyaret

Büro Memur-Sen Genel Başkan Metin Yılancı ve genel başkan yardımcıları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
Büro Memur-Sen’den Çalışma Bakanı Selçuk’a ziyaret

Büro Memur-Sen Genel Başkan Metin Yılancı ve genel başkan yardımcıları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.


Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Genel Başkan Vekili Ahmet Sefa Özşahin, Genel Başkan Yardımcıları Bilal Oktay Çiçeklitaş, Yıldırım Akbaba, Turan Çetinkaya, Bekir Turhan, Feyim Bingöl, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Bakan Selçuk ile yapılan görüşmede, 5. Dönem Toplu Sözleşme‘de izlenecek yol haritası hizmet kolunda devam eden çalışmalar ve teşkilattan gelen talepler ele alındı.


Genel Başkan Yılancı, Bakan Selçuk’a hizmet kolundaki sözleşmeli personellerin sorunlarını da ileterek sözleşmelilerin kadro taleplerini ve sözleşmeli kamu görevlilerinin sorunlarını anlattı. Yılancı, sözleşmeli personele kadro istihdamı yönünde tekrar adım atılmasını beklediklerini ifade etti. Şube başkanları ile 3 gün süren toplu sözleşmeye hazırlık çalıştayı sonrası teşkilatın beklentileri de Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a iletilerek, büro hizmet koluna bağlı çalışan kamu çalışanlarının talepleri istişare edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3 yaralı
    1. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    2. Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya..
    3. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    4. Fındık mantarı tezgahlarda
    5. Spot piyasada elektrik fiyatları
    6. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    7. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    8. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    9. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    10. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    11. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    12. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    13. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    14. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    15. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    16. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    17. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    18. Kozalağın turşusunu kurdu
    19. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    20. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'