Büro Memur-Sen 3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı

ANTALYA (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, hiçbir zaman bir darbecinin yandaşı, oyundaşı ve paydaşı olmadıklarını söyledi.

Yalçın, Büro Memur-Sen'in Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki otelde düzenlenen 3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, zor zamanları geçerek engelleri aştıklarını, barikatları teker teker geride bıraktıklarını ve en büyük konfederasyon olmayı başardıklarını dile getirdi.

Yalçın, kamu görevlileri sendikası olarak 4 toplu sözleşme ile 260 kazanımın altına imza atmış bir teşkilat olduklarını vurgulayarak, her hizmet koluna ilişkin kazanımları bulunduğunu kaydetti.

- "Eski Türkiye'ye müsaade etmeyeceğiz"

Dolar kuru yükseldiğinde rakamları yukarıya çekenlerin, dolar düşünce aşağı çekmediğini, bu nedenle kamu görevlilerinin bütçe kayıplarının oluştuğuna işaret eden Yalçın, ocak ayında başlayacak yüzde 4'lük 6 aylık zammın üzerine enflasyon farkı konulması gerektiğini söyledi.

Yalçın, hükümetin görevinin kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki 2019 Ağustos ayında toplu sözleşme sürecimiz var. Geçmiş dönemde ısrarla üzerinde durduğumuz ancak ısrarla defans gösterilen konuların bu sözleşmede defans gösterilmeyeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen ailesi olarak başladıkları noktadan geldikleri nokta itibarıyla çok önemli zorlukları aştıklarını, ülkeye nefes aldırdıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Ne kadar antidemokratik girişim, sandıkta alamadığını sokakta almaya çalışan ne kadar kirli odaklar varsa onların hamlelerini boşa çıkaran, adam gibi, aslan gibi duruşumuz olmuştur. Hiçbir zaman bir darbecinin yandaşı, oyundaşı ve paydaşı olmadık. Hiçbir zaman bazı odaklar gibi bir araya gelerek, 'Bu ülkeye seçilecek cumhurbaşkanının eşi başörtülü olacak, bu Türkiye'de olmaması lazım. Bu Türkiye, bu tip genetik yapılarla kollar üzerine kurulmuştur.' diyerek, 'Konfederasyondan bir muhtıra verelim.' gibi aymazlığımız ve saçmalığımız olmamıştır. Bu teşkilatın geçmişinde ve sicilinde hiçbir günah galerisi yoktur.

Hep milletin yanında olduk. Hep millet iradesini önemsedik. Siyasetin kendi tartışmaları dışında durarak Türkiye'yi demokratikleştirme anlamında hep beyanda bulunduk. Oluşturulan kirli bir dalga varsa onu kırdık çünkü bu ülke çok çekti. 1970'leri yaşadık, 1980 muhtırası keza. 28 Şubat'ta yaşadıklarımız bize yeter."

"Eski Türkiye'ye müsaade etmeyeceğiz." dediklerini, bu konuda maliyet hesabı yapmadıklarını ve harbi davrandıklarını dile getiren Yalçın, bunun örneğinin de 15 Temmuz olduğunu söyledi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı da sendikalarının başını öne eğecek hiçbir faaliyetin içinde olmayacaklarını belirtti.