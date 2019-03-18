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Büro Memur-Sen 18 Mart şehitlerini unutmadı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, “Üzerimize yedi düvel de gelse, en korkunç ordular da saldırsa, kimse bu vatanı, bu milleti esarete sürükleyemez” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Büro Memur-Sen 18 Mart şehitlerini unutmadı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, “Üzerimize yedi düvel de gelse, en korkunç ordular da saldırsa, kimse bu vatanı, bu milleti esarete sürükleyemez” dedi.


18 Mart Çanakkale Zaferi‘nin 104. yılı etkinleri vesilesiyle Büro Memur-Sen tarafından Tacettin Dergahı’nda şehitleri anma töreni düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, aziz vatanın şehit kanlarıyla alındığını vurguladı. Bayrağın renginin şehitlerin kanının rengi olduğunu ifade eden Yılancı, “İnancımızda şehit olmak rütbelerin en yücesidir. Din, vatan, bayrak, namus için bu kahraman millet tarihte ve günümüzde her türlü fedakarlığı yapmıştır. Şehit ve gazilerimiz olmasaydı bu vatan olmazdı. Onların cesareti, korkusuzluğu, canını hiçe sayması, yaralanması sayesinde, ülkemizzalimlere ve düşmanlarına karşı dimdik ayakta durmaktadır. Bu vatana kem gözle bakanlar şunu çok iyi bilir, bu vatan şehit ve gazi kanlarıyla alınmıştır. Vatan için, din için, bayrak için, ezan için bu aziz millet can vermekten çekinmez. Üzerimize yedi düvel de gelse, en korkunç ordular da saldırsa, kimse bu vatanı, bul milleti esarete sürükleyemez” şeklinde konuştu.



“Müstesna bir gün”


Türk milletinin azmi, kararlılığı ve cesaretini 18 Mart’ta Çanakkale’de tüm dünyanıngördüğünü söyleyen Yılancı, “Boşuna dememiş kahramanlarımız, ‘Çanakkale geçilmez’ diye. 18 Mart şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlama, yad etme, nesillerimize anlatma açısından müstesna bir gün. Biz de bu tarihi günde Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.


Törene Ankara Büro Memur-Sen şubeleri, Leyla Turgut Anadolu Lisesi, Şehit Fehmi Şahin Özel Meslek Eğitim Meslek Okulu, Gülçicek Anaokulu katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiniardından lokma tatlısı dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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