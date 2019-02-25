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Burnunda tümör oluşan köpek sokağa terk edildi

Şanlıurfa’da hastalığı nedeniyle yüzünde tümör oluşan bir köpek sokağa terk edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
Burnunda tümör oluşan köpek sokağa terk edildi

Şanlıurfa’da hastalığı nedeniyle yüzünde tümör oluşan bir köpek sokağa terk edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı.


Şanlıurfa’da yaşanan olayda burun bölgesinde tümör oluşan ve küpeli olduğu belirlenen köpek sokağa terk edildi. Köpeğin fotoğrafları ile sosyal medyaya yansıması üzerine olay hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Devreye giren Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyeleri, hayvana sahip çıkarak, Gaziantep’e getirdi.


"Köpeğin burnunda ve ağız bölgesinde tümörel oluşumlar var"


Dernek binasında bulunan klinikte tedavi altına alınan köpeğin yapılan ilk tedavi ve tetkiklerin ardından Hatay’a gönderilecek. Köpeğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Esra Taşkın, "Köpek bize Şanlıurfa’dan geldi. Duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla köpeğe ulaştık. Köpeğin burnunda ve ağız bölgesinde tümörel oluşumlar var. İlk tedavisine burada başladık ve yarın da tedavi devamı için Hatay’a gidecek. Patoloji sonuçlarına göre de uygun tedavilere devam edilecek. Köpeğin durumundan sosyal medya aracılığıyla bilgimiz oldu. Son birkaç gündür sosyal medyada sürekli yayınlanıyordu ve o şekilde buraya geldi" dedi.


"Uzun süre sokaklarda kalmış bu haliyle"


Köpeği Şanlıurfa’dan Gaziantep’e getiren Cahide Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise "Köpekten sosyal medya üzerinden haberimiz oldu. Şanlıurfa’da uzun süre sokaklarda kalmış bu haliyle ama enteresan olan şey ise bu köpeğin küpeli olması. Şanlıurfa’da bu köpeği özellikle bu halde bırakmışlar sokağa. Duyarlı vatandaşlar vasıtasıyla bize ulaştı köpeğin durumu. Biz de gittik, aldık ve getirdik buraya. Hatay’da gerekli randevuları da aldık ve yarından itibaren orada tedavisine başlanacak" diye konuştu.


Cahide Hayvanları Koruma Derneği tarafından sahip çıkılan zavallı köpek Gaziantep’te yapılan ilk tedavisinin ardından, Hatay’a gönderilecek ve tedavisine orada devam edilecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
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