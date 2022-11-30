Burnu kırılan erkek asistan doktorun mahremiyet ihlali! Hem zorbalıkla kadın hekim hakkını elinden aldı hem şikayetçi oldu

Yeniakit.com.tr

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi'nde, erkek doktor istemeyen kadına yapılan zorbalık, arbede ile sonuçlandı.

Asistan Hekim Mücahit Furkan Balcı, muayene ettiği kadının kocası tarafından darbedildi. Balcı, her ne kadar mağdur rolü oynasa da olayın perde arkasında, "mahremiyet" ihlali çıktı.

Başta kadın doğum olmak üzere birçok hastalığın tedavisi konusunda kadın hekimler tarafından tedavi edilmek isteyen kadın hastalar ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Hekim seçme hakkı kapsamında seçtikleri kadın hekimlerden randevu alarak hastaneye giden anne adayı kadın hastaların muayenesine, seçilen hekimlerle birlikte asistan hekimler de katılıyor. Asistan erkek hekimden habersiz kadınlar muayeneye gittiğinde sorunla karşılaşıyor.

Doktor yetiştirme sorumluluğu bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde erkek asistan doktorların muayene sırasında odada bulunması gerekirken, hassasiyeti olan anne adayları ise söz konusu durumdan ötürü muayene olmak istemiyor.

Kadın hekimden randevu aldı, erkek doktor tarafından muayene edilmek istendi!

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi'nde görevli bir kadın doktordan randevu alan anne adayı, gittiğinde Asistan Doktor Mücahit Furkan Balcı tarafından muayene edilmek istendi.

Kadın hasta, erkek doktora muayene olmak istemediğini söyleyerek eşinin de muayene odasına alınmasını istedi.

Asistan hekim Balcı, "Burası kadın doğum, eşinizi alamam." dedi.

Kadın sinirlenerek odadan dışarı çıktı. Daha sonra kadının eşi asistan doktorla tartıştı. Tartışma arbedeye döndü.

Hem hekim hakkını gasbetti hem üste çıktı!

Hem kadın doktor seçen kadının mahremiyetini ihlal edip hem de üste çıkarak şikayetçi olduğunu belirten Asistan Hekim Balcı, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

Bayan hastayı muayene edeceğim sırada 'Erkek doktor istemiyorum, eşim içeri girsin" dedi. Ben de 'Burası kadın doğum kliniği, içeriye alamam' dedim. Ben muayene olmak istemiyorum' diyerek dışarı çıktı. Kısa süre sonra kapıya sertçe vurmaya başladılar. Ben ne oluyor diye açtığımda 'Ben vurdum, ne bakıyorsun karıma' dedi. Şahıs beni itekledi. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Şahıs burnuma yumruk attı. Bu nedenle burnum kırıldı. Beni darbeden şahıstan şikayetçiyim.