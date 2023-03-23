Burma baklava nasıl yapılır? Dikkat çeken gizemli tarifler arasında: Yapan yıl boyunca tadını unutamıyor!

Baklavalık Yufka ile Burma Baklava Tarifi İçin Malzemeler

1 paket baklavalık yufka

3 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı)

1 paket tereyağı (250 gram)

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker (silme doldurulacak)

2 su bardağı su

1 adet karanfil

4-5 damla limon suyu

Karanfil, şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatıyoruz, bir süre kaynadıktan sonra içine limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alıyoruz.

Şerbeti, baklavanın üstüne soğuk dökeceğimizden mümkünse üstünü açık bırakıp, soğumasını sağlıyoruz.

Tereyağını eritiyoruz.

Cevizleri dişe gelecek şekilde kırıyoruz, susamla karıştırıyoruz.

Yufkayı tezgaha açıp, üzerine tereyağını serpiyoruz.

İkinci yufkayı da onun üzerine koyup onun da üzerini yağlıyoruz ve cevizli, susam karışımını koyuyoruz.

Yufkanın kısa kenarından başlayarak oklavaya sarıyoruz.

Sağından ve solundan sıkıştırarak, yufkayı büzdürüyoruz, dikkatlice oklavadan yağlanmış tepsiye çıkarıyoruz.

İç bitene kadar yufkalara sırasıyla aynı işlemleri uyguluyoruz.

Kalan tereyağını, tepsideki baklavaların hepsine değecek şekilde, üzerine dökelim.

180 C derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. (yaklaşık 40-45 dakika)

Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlenmesi için bekliyoruz

İstediğimiz boyutta kesiyoruz ve soğumuş şerbeti üzerine döküyoruz.

Üstünü sabaha kadar açık bırakıyoruz, o da güzelce şerbetini içine çekiyor bu arada.

Baklavamız hazır, ellerimize sağlık.

Püf noktaları

Şerbet kesinlikle soğuk olmalı

Baklavayı fırından çıkarır çıkarmaz (çok sıcakken) şerbetlemeyin, mutlaka 10 dakika bekletin

2 kat yufka tam karar, tereddüt etmenize gerek yok

Üstüne yapışmaması için oklavayı elimizle yağlıyoruz

Oklava ne kadar ince olursa, büzmelerin kalınlığı da o kadar ince olacaktır

8 Adet burma çıktı benim malzemelerle (16 Adet yufka), kare borcama sığdı

Yufkanın üzerini açık bırakırsanız çabucak kuruyup kırılacaktır, ben her aldığım yufkadan sonra üzerini örttüm

Susamı az kavurup, ezerseniz daha kokulu bir tat bırakacaktır.

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BURMA BAKLAVA NASIL YAPILIR? TAM ÖLÇÜLÜ

MALZEMELER



1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

yarım çay bardağı su

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

bir çimdik tuz

1 çay kaşığı karbonat

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ARA KATI İÇİN:

1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

büyük bir kâse ceviz

ŞERBETİ İÇİN:

3.5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 dilim limon

TARİFİN YAPILIŞI



Yoğurma Kabımıza Yarım Çay Bardağı Su Alalım. Üzerine 1 Dolu Çay Bardağı Yoğurt İlavesi Yapalım. Üzerine 1 Çay Bardağı Sıvı Yağ İlavesi Yapalım. Üzerine 1 Tam Yumurta Ve 2 Yemek Kaşığı Sirke İlavesi Yapalım Ve Karıştıralım. Unumuzu Kontrollü Bir Şekilde İlave Edelim. Unu İlave Ettikten Sonra Üzerine 1 Çimdik Tuz Ve 1 Çay Kaşığı Karbonat İlavesi Yapalım. Hamuru Yeteri Kadar Yoğurduktan Sonra Rulo Şekli Verelim. Toplamda 12 Eşit Parçaya Bölelim Ve Beze Yapalım. Geniş Bir Kabın İçerisine Bezeleri Düzleştirerek Alalım. Üzerini Streç Filmle Kapatıp Buzdolabında 30 Dakika Dinlendirelim. Tenceremize 3,5 Su Bardağı Şeker Ve 4 Su Bardağı Su İlavesi Yapalım. İçerisindeki Şeker Hafif Eriyene Kadar Karıştıralım. İçerisine 1 Dilim Limon Atalım Ve Tencereyi Ocağa Alıp İçindeki Şeker Eriyene Kadar Karıştıralım. Şeker Eridikten Sonra Kaynamaya Bırakalım Ve Kaynadıktan Sonra 10 Dakika Boyunca Şerbeti Kaynatalım. Şerbeti Ocaktan Alalım. Dinlenen Bezelerimizden 1 Tane Alalım Ve Altına Üstüne Bol Miktarda Nişasta İlavesi Yapalım. Oklava Yardımıyla Açmaya Başlayalım. Yeteri Kadar Açtıktan Sonra Her Yerine Gelecek Şekilde Ceviz İçi Serpelim. En Ucu İç Kısmına Katlayıp Oklavayla Saralım. Oklavaya Tamamen Sardıktan Sonra Ortaya Doğru Büzüştürelim. Uygun Bir Fırın Tepsisine Dizelim. Baklavalarımızı Dilimleyelim. 1 Paket Margarin Ve 1 Çay Bardağı Sıvı Yağı Karıştıralım Ve Yağ Tamamen Kızana Kadar Ocakta Eritelim. Yağın Sıcaklığı Geçmeden Baklavaların Üzerine Dökelim. Önceden Isıtılmış 200 Derece Fırında Pişirelim. Piştikten Sonra Baklavamıza Soğuk Şerbetimizi İlave Edelim. En Az 5 Saat En Fazla 1 Gün Dinlendirelim. Baklavamız Servise Hazırdır.

Şimdiden Afiyet Olsun.

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