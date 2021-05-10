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Yemek Tarifleri Burma baklava nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Burma baklava nasıl yapılır?

Burma baklava tam ölçülü | Ramazan ayında hem leziz hem de kolay bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; baklava yufkası kullanabilirsiniz. Peki, baklava yufkasından burma tatlı nasıl yapılır? Cevizli burma baklava tarifi tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:30:00 -
Burma baklava nasıl yapılır?

Ramazan bayramıyla birlikte evlerde ‘tatlı’ telaşı başladı. Bu yıl bayram çekirdek ailelerle evlerde geçecek. Hal böyle olunca hem pratik hem de leziz tarifler arayanların sayısı arttı. Peki, hazır yufkadan baklava nasıl yapılıyor?

Burma baklava tarifi

Malzemeler:

  • Bir paket hazır baklava yufkası
  • 3 su bardağı ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı susam
  • 250 gram margarin ya da tereyağı

Şerbet için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 3-4 dalma limon suyu
  • Arzuya göre 1 adet karanfil

Burma baklava nasıl yapılır?

Leziz bir burma baklavanın ilk aşaması şerbetinden geçiyor. Su, şeker ve karanfili ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15 dakika sonra şerbet ağırlaşmaya başlayacaktır. Ağırlaşan şerbete limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Şerbetin ardından tereyağını eritin.

İki kat yufkayı aralarına tereyağı sürerek tezgaha yayın.

İkinci katın üzerine tereyağı sürmeyin.

İkinci katın üzerine ceviz ve susam serpin.

Ardından yufkayı hamura sarın.

Sardığınız yufkayı bir ucundan itin ve oklavadan çıkarın. Oklavadan çıkardığınız yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Tüm yufka bitene kadar bu işlemi sürdürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklava kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlıyı ılınmaya bırakın. 10 dakika sonra şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

Tatlıyı dilimleyin.

Tatlınızı şerbetini çektiğinde ikdam edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Baklava yufkasından şöbiyet
Baklava yufkasından şöbiyet

Yemek Tarifleri

Baklava yufkasından şöbiyet

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