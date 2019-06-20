Burkina Faso’da terör saldırısı: 17 ölü
Burkina Faso’da düzenlenen silahlı terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.20 Haziran 2019 Perşembe 16:57
Burkina Faso’da düzenlenen silahlı terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Burkina Faso’nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Savunma Bakanı Cheriff Sy yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyüne düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırganları bulmak için büyük bir operasyon başlattıklarını belirten Sy, “Bölgede güvenliği sağlamak için büyük bir askeri operasyon başlatılıyor” dedi.
Ülkede 2015’ten bu yana devam eden terör saldırılarında 400’den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor. Ayrıca saldırıların hedefi haline gelen yüzlerce okul kapatıldı.
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