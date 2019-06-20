Burkina Faso’da terör saldırısı: 17 ölü Burkina Faso’da düzenlenen silahlı terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso’da düzenlenen silahlı terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso’nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Savunma Bakanı Cheriff Sy yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyüne düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırganları bulmak için büyük bir operasyon başlattıklarını belirten Sy, “Bölgede güvenliği sağlamak için büyük bir askeri operasyon başlatılıyor” dedi.

Ülkede 2015’ten bu yana devam eden terör saldırılarında 400’den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor. Ayrıca saldırıların hedefi haline gelen yüzlerce okul kapatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.